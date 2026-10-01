فرماندار دشتی: خبرنگاران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه‌ای کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر که با حضور خبرنگاران شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان دشتی در بسیاری از حوزه‌ها در سطح استان جایگاه برجسته‌ای دارد و در ادوار مختلف انقلاب اسلامی نیز شهدای ارزشمندی را تقدیم نظام و کشور کرده است.

وی افزود: شهرستان دشتی به واقع دارالشهدا است و همه ما باید در هر جایگاه و مسئولیتی که بر عهده داریم، نقش خود را به‌خوبی ایفا کنیم و برای پاسداشت مقام شهدا و انتقال آرمان‌های آنان به نسل‌های آینده تلاش کنیم.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت نقش و رسالت خبرنگاران تصریح کرد: خبرنگار می‌تواند یک اقلیم ساکت را به حرکت وادارد و با آگاهی‌بخشی و جریان‌سازی رسانه‌ای، زمینه‌ساز تحول و مشارکت اجتماعی شود.

مقاتلی ادامه داد: در این دوره ما با شهدا زندگی کرده‌ایم و از نزدیک با ابعاد مختلف زندگی و فداکاری‌های آنان آشنا شده‌ایم و در این راستا برگزاری کنگره شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره و آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خبرنگاران خاطرنشان کرد: ایده‌ها و ابتکارهای فعالان رسانه‌ای باید در برنامه‌ریزی و اجرای هرچه بهتر یادواره و کنگره شهدا مورد استفاده قرار گیرد تا این رویداد فرهنگی با اثرگذاری بیشتری برگزار شود.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت همکاری خبرنگاران در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کرد و گفت: این طرح در آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان دشتی نیز اجرا می‌شود و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت سرشماری و جلب مشارکت عمومی، نقش مهمی در اجرای موفق آن دارد.

مقاتلی از خبرنگاران خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، مردم را نسبت به ضرورت همکاری با عوامل اجرای سرشماری آگاه کنند.