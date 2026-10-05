مسابقه تیراندازی ویژه سالمندان و ناشنوایان در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت تیراندازی شهرستان دشتستان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مسابقه سالمندان و افراد دارای معلولیت در فضایی صمیمی و بانشاط به رقابت پرداختند.

عبدالعلی ستوده‌خو با گرامیداشت هفته ملی سالمندان و روز جهانی ناشنوایان اظهار کرد: ورزش یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تقویت نشاط اجتماعی، سلامت جسمی و روحی و افزایش مشارکت افراد در جامعه است.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های ورزشی ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، فرصت مناسبی برای حضور فعال این گروه‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط فراهم می‌کند.

رئیس هیئت تیراندازی شهرستان دشتستان ادامه داد: این هیئت تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز خدماتی، مؤسسات خیریه و مجموعه‌های مردمی، زمینه حضور اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های ورزشی را فراهم کند.

ستوده‌خو با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: توجه به گروه‌های مختلف جامعه و فراهم کردن امکان مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت، نشاط و پویایی اجتماعی داشته باشد.