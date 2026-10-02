استاندار تهران: امنیت پایدار حاصل اقتدار همراه با تدبیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران، همزمان با آغاز هفته انتظامی در پیامی با گرامیداشت این هفته، از تلاش نیروهای انتظامی در حفظ نظم و امنیت مردم قدردانی کرد.

معتمدیان در این پیام اظهار کرد: هفته انتظامی فرصتی برای پاسداشت نیروهایی است که در سنگر نظم و امنیت، آرامش مردم را پاس می‌دارند و در روزهای دشوار، مسئولیت خود را با ایمان، شجاعت و فداکاری انجام می‌دهند.

وی افزود: در جریان جنگ و حملات دشمن، نیروهای انتظامی در کنار دیگر مدافعان امنیت در میدان خدمت باقی ماندند و با وجود تهدیدها و آسیب‌های ناشی از حملات، مأموریت خود را برای حفظ نظم عمومی و امنیت شهرها ادامه دادند.

استاندار تهران با اشاره به جایگاه فراجا در تأمین امنیت کشور گفت: امروز فراجا با تکیه بر نیروی انسانی آموزش‌دیده، هوشمند و مردم‌مدار، یکی از ارکان مهم تأمین امنیت پایدار کشور است.

معتمدیان ادامه داد: امنیت پایدار در همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی آگاهانه مردم شکل می‌گیرد و استمرار می‌یابد.

وی با اشاره به جایگاه تهران به عنوان پایتخت کشور بیان کرد: در استان تهران، نقش پلیس در تأمین امنیت عمومی، مدیریت نظم اجتماعی، مقابله با جرایم، صیانت از حقوق شهروندان و همراهی با مردم، تعیین‌کننده است.

استاندار تهران همچنین شعار هفته فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» را یادآور پیوند میان مردم و حافظان امنیت دانست و گفت: این پیوند در روزهای آرام با خدمت و در روزهای سخت با ایثار و فداکاری معنا پیدا می‌کند.

معتمدیان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، هفته انتظامی را به فرماندهان، افسران، کارکنان، سربازان و خانواده‌های آنان تبریک گفت و از تلاش‌های نیروهای انتظامی برای حفظ نظم، امنیت و آرامش مردم استان تهران قدردانی کرد.