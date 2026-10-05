به گزارش خبرنگار مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در جمع خبرنگاران از تدوین و ابلاغ پیوست رسانه‌ای اطلاع‌رسانی حوادث سایبری سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: سکوها در صورت وقوع حادثه سایبری باید بر اساس سطح حادثه و اهمیت خود، در بازه زمانی مشخص کاربران و افکار عمومی را در جریان قرار دهند.

وی اظهار کرد: این پیوست رسانه‌ای پس از حدود شش ماه بررسی تخصصی و دریافت نظرات سکوهای اینترنتی تدوین و ابلاغ شده است و در آن نحوه اطلاع‌رسانی، زمان اعلام حادثه و سازوکار راستی‌آزمایی اخبار مشخص شده است.

وی افزود: سکوهای اینترنتی بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان تراکنش‌های مالی، تعداد کاربران و نصب، حجم و نوع داده‌های در اختیار و اهمیت فعالیت، سطح‌بندی شده‌اند و حوادث سایبری نیز از سطح عادی تا حساس و حیاتی دسته‌بندی می‌شوند تا متناسب با اهمیت حادثه، زمان و شیوه اطلاع‌رسانی مشخص باشد.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری سکوها گفت: حدود ۲۰۰ شاخص امنیتی بر اساس استانداردهای جهانی برای ارزیابی امنیت سکوها تعیین شده و در بازدیدها و پایش‌های دوره‌ای، میزان رعایت این شاخص‌ها و سطح تاب‌آوری سکوها بررسی می‌شود.

مجید، تداوم خدمت و برنامه بازیابی پس از حادثه را از محورهای مهم ارزیابی سکوها عنوان کرد و گفت: سکوها باید در صورت مواجهه با حادثه سایبری بتوانند در کوتاه‌ترین زمان وضعیت خود را بازیابی کرده و استمرار ارائه خدمات به کاربران را حفظ کنند.

وی همچنین از آغاز رتبه‌بندی امنیتی سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: نخستین حوزه‌ای که در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفت، سکوهای فعال در حوزه پیامک انبوه بود. رتبه‌بندی انجام و نتایج به سکوها اعلام شد و فرصت دفاع نیز در اختیار آنها قرار گرفت که با استقبال و اعتراض محدود مواجه شد.

رئیس پلیس فتا فراجا تأکید کرد: این رتبه‌بندی می‌تواند به ایجاد مزیت رقابتی برای سکوها و انتخاب آگاهانه‌تر کاربران کمک کند و زمینه رقابت سالم در حوزه امنیت سایبری را فراهم آورد.