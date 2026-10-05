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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

محبی‌راد: مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور در بجنورد برگزار می‌شود

محبی‌راد: مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس انجمن کشتی باچوخه شهرستان بجنورد گفت: مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور روز جمعه ۱۷ مهرماه به میزبانی گود کشتی باچوخه دو برار بجنورد برگزار می‌شود.

موسی‌الرضا محبی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور روز جمعه ۱۷ مهرماه به میزبانی گود کشتی باچوخه دو برار بجنورد برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در چهار وزن ۷۴، ۸۴، ۹۶ و ۹۶+ کیلوگرم با ارفاق وزنی ۲ کیلوگرم انجام خواهد شد. وزن‌کشی ورزشکاران نیز روز جمعه از ساعت ۶ تا ۸ صبح در ساختمان VIP گود دو برار انجام می‌گیرد.

رئیس انجمن کشتی باچوخه شهرستان بجنورد تأکید کرد: ورزشکاران باید دارای بیمه ورزشی معتبر بوده و با شلوارک سیاه و چوخه آستین‌دار در مسابقات حاضر شوند؛ در صورت عدم همراه داشتن لباس یا بیمه، از میدان رقابت حذف خواهند شد.

کد مطلب 6968441

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