موسی‌الرضا محبی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور روز جمعه ۱۷ مهرماه به میزبانی گود کشتی باچوخه دو برار بجنورد برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در چهار وزن ۷۴، ۸۴، ۹۶ و ۹۶+ کیلوگرم با ارفاق وزنی ۲ کیلوگرم انجام خواهد شد. وزن‌کشی ورزشکاران نیز روز جمعه از ساعت ۶ تا ۸ صبح در ساختمان VIP گود دو برار انجام می‌گیرد.

رئیس انجمن کشتی باچوخه شهرستان بجنورد تأکید کرد: ورزشکاران باید دارای بیمه ورزشی معتبر بوده و با شلوارک سیاه و چوخه آستین‌دار در مسابقات حاضر شوند؛ در صورت عدم همراه داشتن لباس یا بیمه، از میدان رقابت حذف خواهند شد.