بیمارستان دیر در انتظار توسعه؛ از تامین نیروی متخصص تا تقویت تجهیزات

خبرگزاری مهر٬ گروه استان‌ها: دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه هر منطقه به شمار می‌رود و در شهرستان دیر نیز بیمارستان این شهرستان عملاً مهم‌ترین مرکز ارائه خدمات درمانی به جمعیت منطقه محسوب می‌شود.

با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات درمانی، برخی نیازها و کمبودها همچنان در این مرکز وجود دارد که رفع آنها نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و همکاری میان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و خیران سلامت است.

کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در بخش نیروهای متخصص، یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند بر کیفیت و استمرار ارائه خدمات درمانی اثرگذار باشد. حضور مستمر و متناسب پزشکان متخصص در بخش‌های مختلف و همچنین برنامه‌ریزی مناسب برای فعالیت اتاق عمل از جمله موضوعاتی است که باید با توجه به نیاز واقعی شهرستان دنبال شود.

در کنار نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی نیز بخش مهم دیگری از نیازهای بیمارستان دیر است. تأمین تجهیزات مورد نیاز، نوسازی امکانات موجود و فراهم کردن تجهیزات تشخیصی جدید می‌تواند زمینه ارائه خدمات کامل‌تر را در داخل شهرستان فراهم کند و از ارجاع بخشی از بیماران به مراکز درمانی دیگر جلوگیری کند.

راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن از مهم‌ترین مطالبات حوزه سلامت شهرستان دیر است. وجود این دستگاه می‌تواند در تشخیص سریع‌تر بسیاری از بیماری‌ها و آسیب‌ها، به‌ویژه در شرایط اورژانسی، نقش مؤثری داشته باشد و نیاز بیماران به جابه‌جایی برای انجام خدمات تصویربرداری را کاهش دهد.

تأمین آمبولانس نیز از دیگر نیازهای مطرح‌شده برای تقویت خدمات درمانی دیر است. با توجه به اهمیت انتقال سریع بیماران و حوادث، برخورداری از ناوگان مناسب آمبولانس بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره خدمات درمانی محسوب می‌شود و تقویت آن می‌تواند توان شهرستان را در مدیریت شرایط اورژانسی افزایش دهد.

در این میان، مرکز دیالیز دیر نیز از ظرفیت‌های مهم حوزه سلامت شهرستان است که تقویت آن و استفاده مطلوب‌تر از خدمات این مرکز می‌تواند بخشی از نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های کلیوی را پاسخ دهد.

از سوی دیگر، مشارکت خیران سلامت می‌تواند در تأمین بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان نقش‌آفرین باشد. تجربه بسیاری از مناطق نشان داده است که ورود خیران به حوزه سلامت می‌تواند روند تأمین تجهیزات را در کنار اعتبارات دولتی سرعت ببخشد.

تقویت زیرساخت‌های درمانی؛ مطالبه اصلی شهرستان

فرماندار دیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت شهرستان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی و افزایش اعتماد مردم به مراکز درمانی تأکید کرد.

سید علیرضا سجادی‌زاده با بیان اینکه ارتقای خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای مردم شهرستان دنبال شود، اظهار کرد: بیمارستان دیر یکی از مراکز مهم خدمت‌رسانی به مردم است و تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار دیر با اشاره به ظرفیت مرکز دیالیز شهرستان افزود: این مرکز ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات به بیماران دارد و لازم است حمایت بیشتری از آن صورت گیرد و مردم نیز بتوانند از خدمات این مرکز به شکل مطلوب‌تری استفاده کنند.

وی کمبود تجهیزات و نیروی انسانی را از جمله مسائل حوزه سلامت شهرستان دانست و گفت: برای رفع این کمبودها باید نیازهای موجود اولویت‌بندی و با برنامه‌ریزی مشخص برای تأمین آنها اقدام شود.

سجادی‌زاده تأمین آمبولانس را یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و افزود: تقویت ناوگان آمبولانس برای ارائه خدمات مناسب اورژانسی و انتقال بیماران ضروری است و باید در برنامه‌های حوزه سلامت شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن را از دیگر نیازهای مهم دیر دانست و تصریح کرد: تأمین این دستگاه می‌تواند بخش مهمی از نیازهای تشخیصی بیماران را در داخل شهرستان پاسخ دهد و از ضرورت اعزام بیماران برای انجام تصویربرداری‌های مورد نیاز بکاهد.

فرماندار دیر بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران سلامت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: مشارکت خیران می‌تواند در کنار اعتبارات دولتی به تأمین بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز درمانی شهرستان کمک کند.

سجادی‌زاده همچنین افزایش اعتماد مردم به مراکز درمانی شهرستان را موضوعی مهم دانست و اظهار کرد: هر اندازه خدمات درمانی با کیفیت، به‌موقع و متناسب با نیاز مردم ارائه شود، اعتماد عمومی به مراکز درمانی نیز افزایش خواهد یافت.

تأمین نیروی متخصص و توسعه خدمات تشخیصی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های بیمارستان دیر، کمبود نیروی انسانی و به‌ویژه نیروهای متخصص را از مسائل مهم این مرکز عنوان کرد.

اله‌کرم اخلاقی اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان دیر در حال پیگیری است و تلاش می‌شود نیازهای این مرکز در حوزه نیروی انسانی با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود تأمین شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: نیروی انسانی متخصص یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات مطلوب درمانی است و برای اینکه بیمارستان بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، باید متناسب با بخش‌های فعال و میزان مراجعه بیماران، نیروی مورد نیاز آن تأمین شود.

وی درباره تأمین آمبولانس نیز گفت: موضوع تأمین آمبولانس‌های جدید در سطح استان و کشور در حال پیگیری است و علاوه بر ظرفیت‌های دولتی، می‌توان از مشارکت خیران سلامت برای تأمین آمبولانس‌های بیشتر استفاده کرد.

اخلاقی با اشاره به اهمیت تقویت تجهیزات تشخیصی در شهرستان دیر درباره راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن گفت: با مشخص‌شدن منبع تأمین اعتبار و استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه‌گذاران، می‌توان روند اخذ مجوز و راه‌اندازی این دستگاه را تسریع کرد.

وی افزود: راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن در شهرستان می‌تواند بخشی از نیازهای تشخیصی بیماران را در همان منطقه پاسخ دهد و در مواردی که تشخیص سریع اهمیت دارد، روند ارائه خدمات درمانی را تسهیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت پزشکان متخصص تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مشترک میان بیمارستان و متخصصان می‌توان حضور پزشکان را متناسب با نیاز بخش‌ها و برنامه اتاق عمل تنظیم کرد.

اخلاقی ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیق برای حضور متخصصان می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری خدمات تخصصی بیمارستان کمک کند و باید متناسب با نیاز واقعی مردم شهرستان انجام شود.

وی بر تداوم همکاری دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و خیران سلامت برای رفع نیازهای حوزه سلامت شهرستان دیر تأکید کرد و افزود: توسعه خدمات درمانی نیازمند همکاری همه مجموعه‌های مرتبط است و استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند در تسریع اجرای برخی طرح‌ها مؤثر باشد.

سلامت دیر؛ از مطالبه تا اقدام

آنچه امروز در حوزه درمان شهرستان دیر اهمیت دارد، تنها افزایش امکانات یک مرکز درمانی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، فراهم کردن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و تجهیزات است که بتواند خدمات درمانی مورد نیاز مردم را در نزدیک‌ترین فاصله و در کوتاه‌ترین زمان ارائه کند.

تقویت بیمارستان دیر، تأمین نیروی متخصص، افزایش تجهیزات پزشکی، تأمین آمبولانس و راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن، مطالباتی هستند که هر یک بخشی از زنجیره خدمات درمانی شهرستان را تکمیل می‌کنند.

در این مسیر، اعتبارات دولتی، ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی و همراهی فرمانداری در کنار مشارکت خیران سلامت می‌تواند زمینه تحقق این مطالبات را فراهم کند.

اکنون انتظار مردم این است که نیازهای درمانی شهرستان با اولویت‌بندی مشخص دنبال شود و هر یک از دستگاه‌های مسئول، سهم خود را در توسعه خدمات سلامت ایفا کنند؛ چرا که دسترسی به خدمات درمانی مناسب، به‌ویژه خدمات تخصصی و تشخیصی، از نیازهای اساسی مردم دیر و مناطق پیرامونی آن است.