به گزارش خبرنگار مهر، سردار «نعمت‌الله باقری» امروز دوشنبه در به مناسبت هفته انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان با سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی لرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار باقری در این دیدار ضمن تبریک هفته انتظامی، یاد و خاطره شهدای والامقام مجموعه انتظامی را گرامی داشت و این مناسبت را به خانواده‌های معظم شهدای انتظامی تبریک گفت.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس، از خدمات مجموعه انتظامی در حوزه‌های مختلف امنیتی، خدماتی و اجتماعی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و همراهی دو نهاد در استان، زمینه تحکیم و پایداری هرچه بیشتر امنیت فراهم شود.

انتظامی و سپاه در مسیر خدمت به مردم

سردار محمدرضا هاشمی‌فر فرمانده انتظامی استان لرستان نیز در این دیدار با تقدیر از حضور فرمانده سپاه استان، اظهار داشت: انتظامی و سپاه پاسداران در یک مسیر الهی و با هدفی واحد گام برمی‌دارند و هدف نهایی همه ما خدمت به مردم و حفاظت از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: ما تکلیف داریم برای اعتلای انقلاب اسلامی ایران از بذل جان و خون دریغ نکنیم و این روحیه جهادی در مجموعه انتظامی و سپاه با قدرت و اتحاد ادامه خواهد داشت.

تجلیل از تلاش‌های فرمانده انتظامی لرستان

در پایان این دیدار، سردار باقری با اهدای لوح تقدیر از زحمات، درایت و تلاش‌های سردار هاشمی‌فر و کارکنان فرماندهی انتظامی استان در مسیر برقراری نظم و امنیت عمومی تجلیل کرد.