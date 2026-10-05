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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

همدلی و هم‌افزایی سپاه و انتظامی، ضامن امنیت پایدار در لرستان

همدلی و هم‌افزایی سپاه و انتظامی، ضامن امنیت پایدار در لرستان

خرم‌آباد- فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان سپاه و انتظامی برای ارتقای امنیت پایدار در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «نعمت‌الله باقری» امروز دوشنبه در به مناسبت هفته انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان با سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی لرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار باقری در این دیدار ضمن تبریک هفته انتظامی، یاد و خاطره شهدای والامقام مجموعه انتظامی را گرامی داشت و این مناسبت را به خانواده‌های معظم شهدای انتظامی تبریک گفت.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس، از خدمات مجموعه انتظامی در حوزه‌های مختلف امنیتی، خدماتی و اجتماعی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و همراهی دو نهاد در استان، زمینه تحکیم و پایداری هرچه بیشتر امنیت فراهم شود.

انتظامی و سپاه در مسیر خدمت به مردم

سردار محمدرضا هاشمی‌فر فرمانده انتظامی استان لرستان نیز در این دیدار با تقدیر از حضور فرمانده سپاه استان، اظهار داشت: انتظامی و سپاه پاسداران در یک مسیر الهی و با هدفی واحد گام برمی‌دارند و هدف نهایی همه ما خدمت به مردم و حفاظت از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: ما تکلیف داریم برای اعتلای انقلاب اسلامی ایران از بذل جان و خون دریغ نکنیم و این روحیه جهادی در مجموعه انتظامی و سپاه با قدرت و اتحاد ادامه خواهد داشت.

تجلیل از تلاش‌های فرمانده انتظامی لرستان

در پایان این دیدار، سردار باقری با اهدای لوح تقدیر از زحمات، درایت و تلاش‌های سردار هاشمی‌فر و کارکنان فرماندهی انتظامی استان در مسیر برقراری نظم و امنیت عمومی تجلیل کرد.

کد مطلب 6968536

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