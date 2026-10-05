به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این مسابقات گامی مؤثر برای شناسایی استعدادها و نخبگان قرآنی در جامعه کار و تولید است و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا کارگران و خانواده‌های آنان در فضایی رقابتی و معنوی، ارتباط خود را با آیات الهی مستحکم‌تر کنند.

وی افزود: این دوره از مسابقات در دو بخش تخصصی و عمومی طراحی شده است و رشته‌های مختلفی را دربر می‌گیرد.

اعلام رشته‌های بخش تخصصی مسابقات

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در بخش تخصصی، رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و بخش مفاهیم با محوریت تفسیر نمونه، جلد هشتم، برگزار می‌شود.

توصیفیان ادامه داد: در راستای گسترش فرهنگ عمومی قرآن کریم نیز رشته‌های حفظ «چهار قل» و مفاهیم با محوریت تفسیر نمونه، سوره فجر، برای عموم خانواده‌های کارگران در نظر گرفته شده است.

دعوت از کارگران و خانواده‌های آنان برای حضور در مسابقات

وی با دعوت از کارگران، همسران و فرزندان آنان برای حضور در این رویداد قرآنی تصریح کرد: این مسابقات تنها یک رقابت فنی نیست، بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در مسیر بهبود سبک زندگی فردی و اجتماعی جامعه کار و تلاش به شمار می‌رود.

مهلت ثبت‌نام تا ۲۵ مهرماه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به محدودیت زمانی ثبت‌نام خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره از مسابقات و دریافت اطلاعات تکمیلی، حداکثر تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند از طریق سامانه مسابقات به نشانی roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.