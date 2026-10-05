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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

۲۷ پایگاه انتخاب رشته در استان آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای

۲۷ پایگاه انتخاب رشته در استان آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای

اردبیل- مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، از فعالیت ۲۷ پایگاه انتخاب رشته در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید اردشیر رشیدی آل هاشم از فعالیت ۲۷ پایگاه انتخاب رشته در سراسر استان خبر داد و بر ضرورت بهره‌مندی داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنان از خدمات تخصصی این پایگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب رشته در تعیین مسیر تحصیلی و آینده شغلی داوطلبان، اظهار کرد: در این پایگاه‌ها مشاوران مجرب و متخصص حضور دارند تا با ارائه راهنمایی‌های کارشناسی، داوطلبان را در انتخاب رشته‌ای آگاهانه، متناسب با استعدادها، علایق و توانمندی‌هایشان یاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از خانواده‌ها خواست با آرامش خاطر و بدون نگرانی، برای دریافت خدمات مشاوره‌ای به پایگاه‌های انتخاب رشته آموزش و پرورش مراجعه کنند و با استفاده از نظر کارشناسان، فرزندان خود را در این مرحله مهم همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مشاوره تخصصی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده می‌تواند به انتخابی آگاهانه‌تر و متناسب با ظرفیت‌های علمی و علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان کمک کند.

کد مطلب 6968597

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