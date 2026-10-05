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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

صدور اسناد مالکیت ۹۵ هزار مترمربع از اراضی بنیاد مستضعفان در چابکسر

صدور اسناد مالکیت ۹۵ هزار مترمربع از اراضی بنیاد مستضعفان در چابکسر

رشت- مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان از صدور و اعطای اسناد مالکیت ۹۵ هزار و ۵۵۳ مترمربع از اراضی بنیاد مستضعفان در قریه پلت کله‌سر چابکسر خبر داد.

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعیین تکلیف بخشی از املاک بنیاد مستضعفان در گیلان اظهار کرد: اسناد مالکیت ۹۵ هزار و ۵۵۳.۴ مترمربع از اراضی بنیاد مستضعفان واقع در قریه پلت کله‌سر چابکسر صادر و در دیدار با مدیرکل بنیاد مستضعفان استان اعطا شد.

وی افزود: این اقدام در ادامه فعالیت کارگروه مشترک اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان و بنیاد مستضعفان و در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک دو دستگاه انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه، رفع موانع ثبتی و تسریع در تعیین تکلیف املاک است، گفت: بخشی از املاک بنیاد مستضعفان در منطقه چابکسر سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف ثبتی قرار داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات مشترک، فرآیند صدور اسناد مالکیت آن به سرانجام رسید.

بدوی تأکید کرد: همکاری مشترک دستگاه‌های متولی می‌تواند روند تعیین تکلیف املاک باقی‌مانده را تسریع کند و در همین راستا، پیگیری برای صدور اسناد مالکیت سایر املاک بنیاد مستضعفان در استان نیز ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر استمرار همکاری میان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان و بنیاد مستضعفان استان برای رفع موانع ثبتی و تعیین تکلیف املاک باقی‌مانده تأکید کرد.

کد مطلب 6968613

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