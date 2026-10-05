به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، در دیدار با خانواده شهید حسین بیرانوند که با حضور جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در محضر خانواده شهید حاضر شده‌ایم تا ضمن عرض ادب و احترام، از روحیه ایثارگری این خانواده درس اخلاق بگیریم.

وی افزود: هدف شهدا از نثار جان خود، برقراری احکام الهی و خدمت خالصانه به مردم بوده است و امروز وظیفه ماست که با ادامه این مسیر، در خدمت به مردم و اجرای مسئولیت‌های خود کوتاهی نکنیم.

امنیت امروز حاصل مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تبریک هفته نیروی انتظامی، به جایگاه شهدای این نهاد اشاره کرد و گفت: شهید حسین بیرانوند از نیروهای خدوم نیروی انتظامی بود که جان خود را در راه تأمین امنیت جامعه فدا کرد.

علی‌محمدی ادامه داد: در کلام معصومین(ع) دو نعمت پنهان مورد اشاره قرار گرفته است که یکی سلامتی و دیگری امنیت است؛ نعمت‌هایی که تا زمانی که از دست نروند، قدر آنها به‌درستی دانسته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: آرامشی که امروز در جامعه وجود دارد، حاصل شب‌زنده‌داری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی است و شهدای این عرصه برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را تقدیم کرده‌اند.

دستگاه قضا؛ خادم مردم و ناظر بر اجرای عدالت

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف ذاتی دستگاه قضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی متعهد است راه شهدا را با قوت ادامه دهد و در مسیر اجرای عدالت و خدمت به مردم گام بردارد.

وی افزود: رسالت دستگاه قضا، اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و معتقدیم شهدا ناظران همیشگی بر اعمال ما هستند و امیدواریم عملکرد ما موجب رضایت آنان باشد.

خدمت به مردم؛ راه مقابله با توطئه دشمنان

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه دشمنان نظام همواره به دنبال محروم کردن مردم از خدمات نظام هستند، تصریح کرد: با اجرای دقیق عدالت و فراهم کردن زمینه خدمت به مردم می‌توان دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر نسبت به خانواده شهدا کم‌توجهی شود، قابل بخشش نیست؛ چراکه این خانواده‌ها کانون ارزش‌های نظام هستند و جوانان و نوجوانان باید از این کانون‌های ارزش و ایثار الگو بگیرند.

حیات طیبه و استمرار مسیر حکومت صالحان

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به آینده نظام اسلامی بیان کرد: تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی استمرار حکومت انبیاست و این درخت تنومند با توطئه‌ها آسیب‌پذیر نخواهد شد.

علی‌محمدی افزود: این نظام مسیر خود را به سوی حکومت صالحان و پرچم‌داری حضرت ولی‌عصر(عج) طی می‌کند و امیدواریم خداوند توفیق دهد تا ما نیز در رکاب امام زمان(عج) نقشی در این حیات طیبه داشته باشیم.

در پایان این دیدار، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید بیرانوند، از آنان به خاطر پرورش فرزندان برومند و تقدیم آنان به جامعه اسلامی قدردانی کرد و خواستار دعای خیر خانواده‌های شهدا برای توفیق مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی شد.