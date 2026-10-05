به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکی، ظهر دوشنبه، در جریان بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری شهریار اظهار کرد: اجرای پروژه مشارکتی کارخانه آسفالت، دستاوردهای مثبتی برای شهر و شهرداری شهریار به همراه داشته است.

وی افزود: زمینی که پیش از این بلااستفاده بود، با مشارکت بخش خصوصی به خط تولید آسفالت مجهز و وارد چرخه فعالیت شد و این اقدام زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را فراهم کرد.

شهردار شهریار با بیان اینکه این کارخانه یک سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز محسوب می‌شود، ادامه داد: فعالیت این مجموعه علاوه بر ایجاد درآمد، می‌تواند در تأمین منابع مالی پایدار شهرداری نقش داشته باشد.

ملکی یکی دیگر از مزیت‌های کارخانه آسفالت را کنترل کیفیت تولیدات عنوان کرد و گفت: با تولید آسفالت تحت نظارت شهرداری، امکان نظارت بر کیفیت وجود دارد و انتظار می‌رود آسفالت اجراشده در معابر شهری دوام و ماندگاری مناسبی داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف این نیست که آسفالت با کیفیت پایین اجرا شود و پس از مدت کوتاهی دوباره نیازمند ترمیم و روکش باشد؛ بنابراین کنترل فرآیند تولید و کیفیت آسفالت برای شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

شهردار شهریار همچنین با اشاره به امکان ذخیره‌سازی قیر در این مجموعه خاطرنشان کرد: زیرساخت ایجادشده در کارخانه امکان استفاده مناسب از سهمیه قیر و ذخیره‌سازی آن را فراهم کرده و به مدیریت بهتر منابع و استمرار فعالیت‌های عمرانی شهرداری کمک می‌کند.