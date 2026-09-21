نمایش «خط القعر» در سالن حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس مستند «خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی ساعت ۱۶ سه شنبه ۳۱ شهریور در سالن حقیقت نمایش داده می‌شود.

«خط القعر» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به لحاظ تاریخی به بررسی اختلاف مرزی عراق و ایران در طول سال‌ها و ریشه‌های بحران می‌پردازد.

فرشاد اکتسابی مستندهای «ف- الف»، «آلاله»، «چهار راه حوادث» و ... را کارگردانی کرده است. ورود علاقه‌مندان به جلسه نمایش این فیلم آزاد و رایگان است.

سالن حقیقت در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، شماره ۱۵ قرار دارد.