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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

پزشکیان: برای حل مشکلات باید از طرح‌های عملی و فراجناحی استفاده کنیم

پزشکیان: برای حل مشکلات باید از طرح‌های عملی و فراجناحی استفاده کنیم

رئیس‌جمهور گفت: در شرایط ناشی از جنگ و تحریم، حل مشکلات کشور نیازمند طرح‌های عملیاتی، همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هم‌اندیشی با اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت موجود و تبیین شرایط ناشی از جنگ و تحریم، با اشاره به اینکه تغییر رفتار در میان آحاد جامعه فرآیندی درازمدت است، اظهار داشت: ایجاد تغییر و تحول در جامعه کار ساده‌ای نیست و زمان‌بر است، بنابراین برای تأثیرگذاری و تحول میان افراد جامعه، باید اشخاصی آگاه و توانمند که به اجرای طرح‌های عملیاتی و کار گروهی ایمان دارند، وارد میدان شوند و اقدام کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولویت اصلی من حل معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی است، با اشاره به برخی آیات قرآن، خاطرنشان کرد: رسیدگی به افراد نیازمند، زنان سرپرست خانواده، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اولویت‌هایی هستند که خداوند در قرآن به آن تأکید کرده است. بنابراین ضرورت دارد طرح‌ها و سیاست‌های حکمرانی در تمامی ابعاد مبتنی بر رسیدگی به این گروه از جامعه باشد.

پزشکیان سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری را از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای رسیدگی به امور آحاد جامعه برشمرد و گفت: تأمین معیشت و زندگی مردم می‌تواند مبتنی بر طرح‌ها و ایده‌های اجرایی و عملیاتی باشد که از بستر مسجد و محله‌محوری آغاز می‌شود. نمی‌توان قانون را با اعمال زور و فشار اجرایی کرد؛ بنابراین ظرفیت سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری این امکان را به ما می‌دهد تا با افزایش سطح خدمات عمومی به جامعه و برقراری تعامل و هم‌یاری، تغییر رفتار ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اعلام اینکه این اختیار به مساجد داده شده است تا به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی در کنار مردم باشند، گفت: ضرورت دارد اقدامات و برنامه‌های ما مبتنی بر جذب تمام آحاد جامعه باشد و از تقابل پرهیز کنیم. در حوزه مدیریت مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب نیز مسجدمحوری می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که در تمامی امور، حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی پیش‌نیاز اقدامات است، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و آسیب رساندن به وحدت شکل‌گرفته در کشور هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه با حفظ وحدت و انسجام می‌توان مشکلات را برطرف کرد، تقویت تعامل و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: مسئله‌ای به نام دولت و غیردولت نداریم؛ تمامی ما یک ملت هستیم و برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌ها، همه باید تلاش کنیم و طرح‌های عملیاتی داشته باشیم. اگرچه ممکن است در ساحت تئوری مسائلی مطرح شود، اما تمامی این طرح‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشند. بنابراین هر یک از شما نمایندگان و سایر اقشار جامعه که اعتقاد دارند می‌توانند معضل اجتماعی یا مشکل اقتصادی را برطرف کنند، این اختیار را به آنان واگذار می‌کنیم تا در عمل به مسائل رسیدگی کنند و در این راهبرد، نگاه ما فراجناحی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود، صرفه‌جویی و کنترل مصرف را از الزامات اساسی کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: با رعایت الگوی مصرف در حوزه انرژی و ارتقای سطح بهره‌وری می‌توانیم درآمد حاصل از آن را به سبد معیشت مردم اختصاص دهیم و درآمد و دستمزدها را اصلاح کنیم. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند در تعامل با دولت، در نظام بودجه‌ریزی نسبت به سازمان‌های و بخش‌های غیرضروری بازنگری داشته باشند. در این فرآیند پیگیر هستیم تا به هیچ عنوان برق و انرژی نهادهای تولیدی و کسب‌وکارها قطع نشود و چرخ تولید بچرخد تا هیچ یک از افراد جامعه بیکار نشوند. امیدواریم این نهضت تعامل و هم‌افزایی شکل بگیرد و با یکدیگر بر سر مسائل دعوا نداشته باشیم و با هماهنگی موضوعات را پیگیری کنیم.

در ابتدای این نشست هم‌اندیشی، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح‌ها و راهکارهای خود را برای مدیریت اساسی حوزه‌های عدالت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و ارزی، سامان‌دهی وضعیت مسکن و خودرو، مدیریت سهام عدالت، توجه به مبحث امنیت غذایی، اصلاح حقوق و دستمزد، رسیدگی به مباحث فرهنگی و حجاب و ساماندهی وضعیت مسکن، به سمع و نظر رئیس‌جمهور رساندند.

مقرر شد در حوزه هر یک از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، جلساتی ویژه و هدفمند با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

کد مطلب 6968670
زهرا علیدادی

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