به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت اهتمامی که نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش و حوزه جوانان در استان بوشهر دارد، اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از نیروی انسانی جوان و استعدادهای متنوع ورزشی، از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه ورزش به شمار می‌رود.

وی افزود: با همه محدودیت‌های تامین مالی برای تکمیل و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، با تلاش استان و همکاری وزارت ورزش و جوانان، اقدامات قابل توجهی در سال جاری در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی با اتخاذ رویکرد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار صورت گرفته است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در هفته دولت سال جاری بیش از ۳۰ پروژه ورزشی در شهرها و روستاهای استان به بهره‌برداری رسیده و همزمان روند تکمیل تعدادی از طرح‌های مهم و اولویت‌دار نیز با جدیت دنبال شد.

زارع تصریح کرد: برنامه‌ریزی استان بر این است که بخشی از پروژه‌های مهم باقی‌مانده نیز در هفته تربیت بدنی و ورزش در اواخر مهرماه تا اوایل آبان ماه به بهره‌برداری برسد تا شاهد استمرار روند توسعه فضاهای ورزشی در استان باشیم.

وی اضافه کرد: رویکرد ما در این حوزه علاوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی در شهرها و روستاها و افزایش دسترسی عمومی به امکانات ورزشی و حمایت از ورزش قهرمانی و همگانی است.

استاندار بوشهر یادآور شد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از ورزشکاران، قهرمانان، هیات‌های ورزشی و تیم‌های بوشهری نیز از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

وی بیان کرد: انتظار استان از وزارت ورزش و جوانان مساعدت در تامین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام، تجهیز اماکن ورزشی، حمایت از ورزش قهرمانی و باشگاه‌های استان و البته حمایت از تیم‌های راه‌یافته به لیگ‌های سراسری فوتبال، توسعه ورزش‌های ساحلی و دریایی و توجه به ورزش بانوان، روستایی و همگانی است.

استاندار بوشهر گفت: مدیریت استان نیز آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، صنایع، شهرداری‌ها و بخش خصوصی در مسیر تحقق این اهداف همکاری لازم را به عمل آورد.

استاندار بوشهر در پایان سخنان خود از وزیر ورزش و جوانان برای سفر به استان دعوت به عمل آورد.

قول مساعد وزیر برای سفر به استان بوشهر و پیگیری مطالبات ورزشی

در این دیدار ، وزیر ورزش و جوانان نیز با تقدیر از فعالیت‌ها و حمایت‌های استاندار بوشهر از حوزه ورزش، اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده در زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی به ویژه پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت و پروژه‌های قابل بهره‌برداری در مناسبت پیش‌رو یعنی هفته تربیت بدنی و ورزش نشان‌دهنده اهتمام مدیریت ارشد استان به توسعه ورزش در استان است.



احمد دنیامالی با استقبال از دعوت استاندار برای سفر به استان به منظور بازدید و بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی، ضمن اعلام آمادگی برای این سفر جهت تحقق مطالبات مطرح‌شده نیز قول مساعد داد.