به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی نمایش «اوراتوریای اتهام» به دراماتورژی، طراحی و کارگردانی محمودرضا رحیمی پس از اجرای روز یکشنبه ۸ شهریور در تماشاخانه هیلاج برگزار می‌شود.

در این نشست، نصرالله قادری، سعید محبی و رضا آشفته به همراه گروه اجرایی نمایش، درباره ابعاد مختلف این اثر نمایشی به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

این نشست در ادامه برنامه‌های کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار روی صحنه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و اعضای جامعه تئاتر می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

همچنین از خبرنگاران و اهالی رسانه حوزه تئاتر برای حضور در اجرای روز یکشنبه ۸ شهریور دعوت شده است.

به همین مناسبت، تخفیف ویژه‌ای نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

«اوراتوریای اتهام» این شب‌ها در تماشاخانه هیلاج روی صحنه است.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود الهام ابنی دادستان، جواد صداقت دادستان، سیدمجتبی طباطبایی بصیر قاضی، حسین قره کشیش، وکیل مدافع، سهیل محزون بازیگر، نوازنده گیتار، ساناز قربانی بازیگر، اجراگر ژیمناستیک ریتمیک، محمدحسین نصرالله اجراگر، بازیگر، رضا پی‌مراک اجراگر، بازیگر، نوازنده دمام و سازدهنی، مهدی برزین اجراگر، بازیگر، فریده میرزایی اجراگر، بازیگر، ساحل نهاوندی اجراگر، بازیگر، نوازنده هنگ‌درام، یزدان افشانی اجراگر، بازیگر، نوازنده تار و مهدی رسولی اجراگر، هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از حامد معمار طهرانی مدیر اجرا، دستیار کارگردان نازنین گودرزیان مدیر پروژه، طراح لباس، سهیل محزون دستیار کارگردان، زهرا بخش‌پور برنامه‌ریز، صهبا اسلامی منشی صحنه، مهدی رسولی منشی صحنه، سیامک مجیدی طراح نور، طراح اشیاء صحنه، رضا حیدری طراح و ساخت نور اشیاء، پیام شهید ثالث آهنگساز، امین جعفری آنتراکت، طراح ویدئو، طراح گرافیک، پوستر، آلاله بیگدلی طراح گریم، علی اربابی مدیر صحنه، اپراتور موسیقی، علی اعتمادی ساخت اشیاء صحنه، داوود رشیدی ساخت ماسک، الهه مکی دستیار لباس، آسنا جعفری دستیار آنتراکت، مهیار آقانوری دستیار صحنه، دستیار نور و تدارکات، پوریا سالخورده مدیر تبلیغات، میعاد شیخی تولید محتوای دیجیتال، امیرحسین شهری عکاس، حامی مالی: هدیه عاشقیان، کاری از گروه نمایش نیوشا.