«نقد حضوری» نمایش «یک فیل ناپدید شده است» توسط کانون ملی منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دومین جلسه از فصل جدید نشست‌های «نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مجموعه تئاتر شهر ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز سه شنبه سوم شهریور با برپایی جلسه نقد و بررسی نمایش «یک فیل ناپدید شده است» به نویسندگی شهروز آقایی‌پور و کارگردانی ناصر آویژه در تالار مشاهیر تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

در این جلسه که ورود علاقه‌مندان به آن آزاد است، سعید محبی منتقد، پژوهشگر و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به عنوان مجری و گرداننده برنامه با همراهی حمید کاکاسلطانی پژوهشگر، منتقد، نویسنده و مدرس دانشگاه، علی جعفری فوتمی منتقد، پژوهشگر و روزنامه نگار به ارائه نقطه نظرات خود درباره نمایش «یک فیل ناپدید شده است» می‌پردازند.

نمایش «یک فیل ناپدید شده است» از جمله آثار تئاتر شهر است که این روزها در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

(به ترتیب ورود به صحنه ) شهروز آقائی پور، شاهین گل کار، الهه شه پرست، خیام (جواد) حسینی، پرویز گوهری راد، علی یعقوب زاده، علی حسینی بازیگران این اثر نمایشی هستند.