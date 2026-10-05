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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

پزشکیان: دولت حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی را افتخار خود می‌داند

پزشکیان: دولت حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی را افتخار خود می‌داند

رئیس‌جمهور، پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی وظیفه و افتخار دولت دانست و گفت: تقویت تجهیزات و فناوری‌های نوین، از ضرورت‌های این مسیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، ‌ شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه را گواه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری این نیرو عنوان کرد و با تاکید بر اینکه یاد و نام این شهیدان به یقین در حافظه مردم ایران به‌عنوان نمادهای ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از امنیت کشور همواره ماندگار خواهد بود، اظهار کرد : امروز بیش از هر زمان امنیت پایدار، در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان جامعه و نهادهای تأمین‌کننده امنیت است.

رئیس جمهور همچین با تاکید بر لزوم تمرکز نیروی انتظامی بر پیشگیری، شناخت ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با مردم عنوان کرد : پلیسِ توانمند، پلیسی است که پیش از وقوع حادثه، نشانه‌های خطر را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات، فناوری و مشارکت اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه و از مهم‌ترین بسترهای زندگی آرام، پیشرفت و توسعه کشور است که بخش بزرگی از آن، حاصل تلاش شبانه‌روزی کسانی است که در نیروی انتظامی، مسئولیت دشوار پاسداری از نظم، امنیت و آرامش مردم را بر عهده دارند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نگاه مردم عزیز ما، تنها یک نیروی حافظ نظم و قانون و مقابله‌کننده با جرم و ناامنی نیست بلکه نهادی است که هر روز در نزدیک‌ترین نقطه به زندگی مردم، از مرزها و شهرها تا جاده‌ها، محله‌ها و مراکز اجتماعی، مسئولانه برای حفظ امنیت و صیانت از حقوق و آرامش شهروندان تلاش می‌کند.

تجربه روزهای دشوار جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰‌روزه جلوه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای جان‌برکف کشور است. آنان در شرایطی که مراکز نیروهای انتظامی یکی از هدف‌های اصلی دشمنان بود و بی‌وقفه در معرض حملات قرار داشتند، مأموریت‌های متعدد و هم‌زمان خود را برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت مردم، کنترل تردد، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از مراکز حساس و امدادرسانی به صدمه دیدگان ادامه دادند. آسیب‌دیدن ساختمان‌ها و مراکز انتظامی، هرگز آنان را از انجام وظیفه بازنداشت؛ نیروها جابه‌جا شدند، محل خدمت تغییر کرد و در برخی نقاط، مأموریت‌ها حتی در همان شرایط دشوار و با کمترین امکانات استمرار یافت که جای قدردانی دارد.

شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه، نیز گواه روشنی بر عمق این فداکاری است. یاد و نام این همه شهیدان به یقین در حافظه مردم ایران به‌عنوان نمادهای ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از امنیت کشور همواره ماندگار خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان امنیت پایدار، در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان جامعه و نهادهای تأمین‌کننده امنیت است. هر اندازه این اعتماد عمیق‌تر باشد، پلیس در پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت هوشمندانه مسائل جامعه موفق‌تر خواهد بود.

در این مسیر، انتظار می رود نیروی انتظامی هم در کنار حفظ اقتدار و قاطعیت در برابر جرم و ناامنی، بیش از پیش بر پیشگیری، شناخت ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با مردم تمرکز کند. پلیسِ توانمند، پلیسی است که پیش از وقوع حادثه، نشانه‌های خطر را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات، فناوری و مشارکت اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

دولت وفاق ملی، امنیت را زیرساخت عدالت، رفاه و پیشرفت کشور می‌داند و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی برای خود وظیفه و افتخار می داند. تقویت تجهیزات و فناوری‌های نوین، ارتقای توان حرفه‌ای و معیشتی کارکنان، حمایت از خانواده‌های آنان و فراهم کردن الزامات لازم برای انجام ایمن و مؤثر مأموریت‌ها، از ضرورت‌های این مسیر است.

هفته نیروی انتظامی، فرصتی برای قدردانی از فرماندهان، مدیران و کارکنان این نیرو در سراسر کشور و نیز ادای احترام به شهیدان، جانبازان و ایثارگران این عرصه و خانواده‌های صبور و فداکاری آنان است.

اینجانب با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر نظم و امنیت را گرامی می دارم و از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آنان به‌ویژه در روزهای دشوار جنگ و بحران، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چنانچه رهبری شهید فرمودند «یکی از ستونهای استوار امنیت در کشور است» و امیدوارم تحت هدایت های رهبری عالی قدر، حضرت آیت الله حسینی خامنه ای (دامت افاضاته) و با تکیه بر سرمایه ارزشمند اعتماد مردم و حفظ کرامت شهروندان، همچنان در مسیر تأمین امنیت پایدار، هوشمند و مردم‌محور گام بردارد و در سایه این امنیت، ایران عزیز مسیر پیشرفت و آبادانی را با شتاب بیشتری طی کند.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6968752
رامین عبداله شاهی

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