به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر اجاق‌نژاد ظهر دوشنبه با حضور در منزل شهید محمدتقی باعاطفه و همراهی جمعی از خادمان آستان مقدس مسجد جمکران، با خانواده این طلبه شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، خانواده شهید باعاطفه به بیان بخشی از ویژگی‌های اخلاقی و معنوی فرزند خود پرداختند و خاطراتی از سیره رفتاری و اهتمام او به آموزه‌های دینی و اخلاقی را بازگو کردند.



پدر شهید محمدتقی باعاطفه با اشاره به روحیات فرزندش اظهار کرد: محمدتقی از دوران کودکی نسبت به اقامه نماز اول وقت اهتمام داشت و همواره احترام ویژه‌ای برای پدر و مادر خود قائل بود.



وی افزود: فرزندم فردی مهربان و خوش‌اخلاق بود و در ارتباط با دیگران تلاش می‌کرد با اخلاق نیکو رفتار کند و هر جا توان داشت برای کمک به مردم قدم بردارد.



پدر شهید باعاطفه در ادامه به نحوه شناسایی پیکر فرزندش پس از شهادت اشاره کرد و گفت: به دلیل شدت حادثه، پیکر شهدا پس از شهادت برای شناسایی به معراج شهدای تهران منتقل شد و هویت محمدتقی نیز پس از انجام آزمایش DNA مشخص شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: گاهی سال‌ها زمان لازم است تا انسان بتواند عمق برخی حوادث و عظمت آنچه را از دست داده است به درستی درک کند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهدا، بر اهمیت تربیت دینی و نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان تأکید کرد و زندگی شهدا را دارای آثار معنوی ماندگار دانست.



وی همچنین صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را شایسته تکریم دانست و خاطرنشان کرد: خانواده شهید با وجود تحمل داغ سنگین از دست دادن فرزند، با تکیه بر ایمان و توکل مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد و این صبر و استقامت سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.



در پایان این دیدار، پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران به خانواده شهید محمدتقی باعاطفه اهدا شد.



شهید محمدتقی باعاطفه از طلبه‌های دهه هشتادی بود که در ۲۲ سالگی در جریان حمله تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی در اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید.