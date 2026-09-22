سارق کابل برق به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سارق حرفهای کابل و تجهیزات انتقال برق و مخابرات در این شهرستان خبر داد.
در پی وقوع چندین مورد سرقت کابل و تجهیزات مرتبط با شبکههای انتقال برق و مخابرات در کرمانشاه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند و وی را هنگام ارتکاب سرقت دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به روند شناسایی متهم اظهار کرد: مأموران پس از انجام کارهای اطلاعاتی و رسیدن به سرنخهای لازم، سارق حرفهای را شناسایی و در عملیاتی سریع دستگیر کردند.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده پس از دستگیری متهم نشان داد که وی در چندین مورد سرقت کابل و تجهیزات انتقال برق و مخابرات دست داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت، افزود: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
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