باند سارقان مسلح تلفن همراه در کرمانشاه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از انهدام باند سارقان مسلح تلفن همراه در کرمانشاه و دستگیری پنج عضو این باند شامل سه سارق و دو مالخر خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت مسلحانه تلفن همراه از شهروندان کرمانشاهی، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و تحقیقات شبانه‌روزی، ابتدا سردسته این باند و مخفیگاه وی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

حاجیان با اشاره به اعتراف متهم دستگیرشده به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت مسلحانه تلفن همراه، گفت: متهم در تحقیقات انجام‌شده به همکاری دو نفر دیگر در این سرقت‌ها اعتراف کرد و مأموران پس از شناسایی مخفیگاه همدستان وی، آنها را نیز دستگیر کردند.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری دو مالخر مرتبط با این باند خبر داد و عنوان کرد: این افراد با سارقان همکاری داشته و اقدام به خرید گوشی‌های مسروقه می‌کردند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو دستگاه تلفن همراه مسروقه، یک قبضه کلت کمری و چند تیغه شمشیر، قمه و چاقو کشف شد.

حاجیان از توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ متعلق به اعضای این باند نیز خبر داد و افزود: این خودرو در جریان سرقت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، گفت: برای تأمین امنیت شهروندان با کسی تعارف نداریم و اجازه نخواهیم داد افراد هنجارشکن آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.