به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد که کشورش بر اساس توافقنامه مکه ملزم به حمایت از عربستان است و کسی نباید در این خصوص شک و تردید کند.

وی اضافه کرد که توافقنامه مذکور بر این نکته تاکید دارد که هر تجاوز مسلحانه علیه یکی از سه کشور عضو تجاوز علیه همه آنها به شمار می رود.

محمد آصف بیان کرد که حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان باعث می شود توافقنامه مکه عملیاتی شود.

این در حالی است که عملیات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در واکنش به تجاوزات این کشور طی ۱۲ سال گذشته صورت می گیرد.

نیروهای مسلح یمن بارها بر لزوم توقف تجاوزات عربستان و لغو محاصره این کشور تاکید کرده و در عین حال پاسخ قاطع از خود نشان داده اند. عربستان سعودی تنها طی چند ساعت گذشته بیش از ۳۰ نوبت استان های مختلف یمن را بمباران کرده است.