به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در جریان سفر به رم و گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که توان نظامی این کشور بر اساس توافق دفاعی امضا شده با عربستان و ترکیه در اختیار ریاض قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال مشارکت پاکستان در حملات هوایی علیه یمن گفت: من وارد جزئیات نمی شوم اما مشخص است وقتی می گویم ما به این ساختار دفاعی از عربستان پایبند هستیم یعنی هر وسیله موجود نزد ما برای عربستان نیز مهیا است. فکر می کنم قاطعانه پاسخ دادم.

وزیر دفاع پاکستان اضافه کرد که نیروهای انصارالله یمن حملات موشکی و پهپادی خود را علیه عربستان تشدید کرده و دایره مناطق تحت کنترلشان را در طول ساحل دریای سرخ گسترش داده اند.

این در حالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۱۵۸ مورد رسیده است.

عربستان سعودی در این حملات عمدتا مناطق مسکونی و زیر ساخت های یمن را هدف قرار می گیرد.