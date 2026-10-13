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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

پاکستان موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» را آزمایش کرد+ فیلم

پاکستان موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» را آزمایش کرد+ فیلم

ارتش پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش پاکستان با موفقیت آزمایش پرتاب موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» (Fatah-۲) با برد افزایش‌یافته (ER) را انجام داد.

این سامانه تسلیحاتی به سامانه‌های ناوبری پیشرفته و تجهیزات فوق‌مدرن مجهز است.

این موشک به دلیل ویژگی‌ های منحصر به‌ فرد در مسیر پروازی و قابلیت مانورپذیری، قادر است اهداف را با دقت بالا هدف قرار داده و سامانه‌ های پدافند موشکی دشمن را خنثی کند.

بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، موشک «فتاح-۲» با برخورداری از برد بیشتر، توان عملیاتی و قابلیت ارتش برای هدف قرار دادن اهداف در عمق خاک دشمن را بیش از پیش ارتقا خواهد داد.

کد مطلب 6977009

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