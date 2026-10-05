سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: برش استانی و شهرستانی اشتغال در حال پیگیری است و تحلیل‌های کارشناسی پیرامون این موضوع صورت گرفته است؛ چرا که اشتغال یک پدیده چندوجهی است و عوامل مختلفی باید دست‌به‌دست هم دهند تا اشتغال ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال از طریق بانک‌ها در حال پیگیری است افزود: در جامعه ما جوانان جویای کار بسیاری در بین خانواده‌ها وجود دارند که باید بسترهای لازم برای اشتغال آنان فراهم شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر راهبرد اصلی اشتغال‌زایی تصریح کرد: عمده کاری که باید انجام شود، در ارتباط با صنایع میاندستی و پایین‌دستی است؛ صنایع بالادستی ما تقریباً اشباع شده‌اند و باید تمرکز خود را بر صنایع میاندستی و پایین‌دستی بگذاریم.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی، شیلات، دامپروری، صنعت و معدن و خدمات به‌ویژه گردشگری، ظرفیت‌های قابل‌توجهی وجود دارد و همه این زمینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ هر کاری که در استان قابل انجام باشد، باید در استان انجام شود و آن بخش‌هایی که امکان تحقق در استان وجود ندارد، از طریق مرکز پیگیری شود.

وی با تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌ها اظهار کرد: همه دستگاه‌ها بدون استثناء فعالیت‌هایشان در ارتباط با بحث اشتغال مورد نظارت و بررسی مستمر قرار خواهد گرفت؛ وظیفه هر کسی است که مسئولیتی در بخشی بر عهده می‌گیرد، باید در قبال آن پاسخگو باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به لزوم نگاه فراتر از وظایف اداری گفت: اگر ما به موضوع اشتغال فقط از بعد اداری نگاه کنیم، مشکلات برطرف نخواهد شد؛ ما به مسائل استان خوزستان باید به عنوان یک رسالت، یک آرمان و یک وظیفه انقلابی و میهنی نگاه کنیم و این نکته‌ای است که باید مورد تأکید قرار گیرد.