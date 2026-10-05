به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در حاشیه افتتاح روزبازار صنایع‌دستی بروجرد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های هنرمندان صنایع‌دستی، فراهم نبودن بازار مناسب برای عرضه و فروش محصولات است.

وی افزود: با ابتکار معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل و همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بروجرد، روزبازار صنایع‌دستی در پارک تاریخی صامتی و در مجاورت خانه‌های تاریخی و بافت ارزشمند این شهر راه‌اندازی شده است.

فرصتی برای عرضه تولیدات هنرمندان ورشوکار

حسن‌پور با اشاره به جایگاه بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشو گفت: با راه‌اندازی این روزبازار، هنرمندان و صنعتگران بروجرد می‌توانند تولیدات و آثار خود را در بستری مناسب در معرض دید گردشگران و شهروندان قرار داده و به فروش برسانند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و حفظ هنرهای سنتی دارد و این روزبازار می‌تواند زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی بروجرد را فراهم کند.

درخواست برای ایجاد فضای دائمی صنایع‌دستی

وی با قدردانی از همکاری فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد، خواستار ایجاد فضای دائمی برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی شد.

حسن‌پور با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و فرارسیدن فصل سرما افزود: امکان برگزاری مستمر این روزبازار در فضای باز وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد مکانی مناسب و در شأن هنرمندان این شهر برای فعالیت آنان فراهم کنند.

آمادگی میراث‌فرهنگی برای تجهیز فضای دائمی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آمادگی دارد با تأمین اعتبارات لازم، در فضاسازی و تجهیز این مکان همکاری کند تا زمینه فعالیت مستمر هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه محصولات آنان در طول سال فراهم شود.