پرداخت ۳ ماه کارانه کادر درمان خراسان جنوبی با دستور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، عصر دوشنبه در تهران با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و درباره مهم‌ترین نیازهای حوزه سلامت استان گفت‌وگو کرد.

هاشمی در این دیدار با تشریح شرایط جغرافیایی و توپوگرافی خراسان جنوبی و فاصله این استان با پایتخت، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی را ضروری دانست.

وی با اشاره به مرزی بودن چهار شهرستان خراسان جنوبی و همجواری استان با افغانستان، توسعه زیرساخت‌های درمانی را از نیازهای اساسی برای ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی عنوان کرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای احداث مراکز درمانی در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله استان از مرکز کشور، ایجاد انبار ذخایر استراتژیک دارویی یکی از نیازهای مهم خراسان جنوبی است.

وی افزود: این انبار با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اهتمام دانشگاه علوم پزشکی استان احداث شده، اما برای تأمین تجهیزات آن به ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

هاشمی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان قاینات در شمار مناطق پایلوت اجرای طرح نظام جامع سلامت، تأمین اعتبار برای پرداخت معوقات اعضای تیم سلامت را از دیگر مطالبات استان در این دیدار عنوان کرد.

پرداخت سه ماه کارانه کادر درمان

وزیر بهداشت نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت خراسان جنوبی، رفع کاستی‌های موجود را از وظایف وزارتخانه دانست و با مطالبات مطرح‌شده از سوی استاندار موافقت کرد.

بر اساس دستور ظفرقندی، دو ماه کارانه پرسنلی و یک ماه کارانه پزشکان خراسان جنوبی پرداخت شد.

همچنین وزیر بهداشت با درخواست مکتوب استاندار خراسان جنوبی برای همراهی وزارتخانه در تسریع روند تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نهبندان، طبس، زیرکوه و قاین و همچنین مرکز سوختگی بیرجند موافقت کرد.

این دیدار با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بهداشت و درمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.