امام جمعه دشتستان: مسجد تراز اسلامی باید کانون حل مشکلات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح شامگاه دوشنبه در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین (ع) روستای سمیعا از توابع بخش شبانکاره اظهار کرد: مسجد در فرهنگ اسلامی جایگاهی فراتر از یک مکان برای برگزاری نماز دارد و باید نقش خود را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کند.

وی با اشاره به حدیث نبوی «ثلاثة یشکون الی الله» افزود: در این روایت به سه موضوع شامل مسجد متروکه، عالم مهجور و قرآن خوانده نشده اشاره شده است که توجه به آنها، ضرورت تقویت ارتباط جامعه با مسجد، علما و معارف قرآن را نشان می‌دهد.

امام جمعه دشتستان رونق‌بخشی به مساجد و گسترش انس با قرآن را از راهکارهای مهم مقابله با آسیب‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: جامعه برای حفظ هویت دینی خود نیازمند مساجد فعال و پویاست و نباید ظرفیت این مراکز مهم فرهنگی و اجتماعی صرفاً به برگزاری نماز جماعت محدود شود.

مسجد؛ پایگاه ایمان و خدمت‌رسانی

مصلح مساجد را پایگاه اصلی جبهه ایمان عنوان کرد و گفت: مسجد تراز اسلامی باید محلی برای ارتباط نزدیک مردم، تقویت همدلی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اهالی باشد.

وی ادامه داد: اگر مسجد بتواند در کنار فعالیت‌های عبادی، مشکلات مردم محله را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کند، نقش واقعی خود را در جامعه اسلامی ایفا خواهد کرد.

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از مشکلات معیشتی، کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده‌ها، رسیدگی به مسائل جوانان و نوجوانان و ایجاد فضای همدلی میان اهالی از جمله کارکردهایی است که باید در مساجد تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره و رونق مساجد اظهار کرد: مسجد زمانی می‌تواند به یک پایگاه اجتماعی مؤثر تبدیل شود که مردم خود را در برابر آن مسئول بدانند و ظرفیت‌های مختلف محله در مسیر خدمت به مردم و تقویت ارزش‌های دینی به کار گرفته شود.

مسجد؛ سنگر مقابله با آسیب‌های فرهنگی

مصلح با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه، انس بیشتر نسل جوان با مسجد و قرآن را ضروری دانست و گفت: فاصله گرفتن نسل جدید از محیط‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شود و مساجد می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، این فاصله را کاهش دهند.

وی افزود: مسجد باید محیطی جذاب، پویا و پاسخگو برای جوانان و نوجوانان باشد و در کنار برنامه‌های عبادی، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و تربیتی نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دشتستان تأکید کرد: احیای کارکردهای واقعی مسجد نیازمند همکاری ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، فعالان فرهنگی، جوانان و عموم مردم است و هرچه این مشارکت گسترده‌تر باشد، ظرفیت مسجد برای خدمت‌رسانی به جامعه نیز افزایش خواهد یافت.

در این دیدار که با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا همراه بود، امام جمعه دشتستان با اهالی روستای سمیعا دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان برخی مسائل و دغدغه‌های مردم قرار گرفت.

در پایان این مراسم نیز نمازگزاران و اهالی روستا با سردادن شعار «هیهات منا الذله» و گرداندن پرچم، بر ایستادگی در برابر ظلم و استکبار و ضرورت انتقام‌خواهی تأکید کردند.