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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در میدان آزادی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی و دوم تجمعات شبانه، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان آزادی کرمانشاه آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در این برنامه در محدوده تعیین‌شده تجمع خواهند کرد.

مسیر برگزاری این اجتماع از مقابل اداره گاز استان کرمانشاه در میدان آزادی آغاز شده و تا چهارراه بسیج ادامه خواهد داشت.

دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه برنامه‌های شبانه این مجموعه و در قالب هفته سی و دوم تجمعات برگزار می‌شود.

کد مطلب 6969452

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