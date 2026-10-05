به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۱۳ مهرماه، دویست و نوزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی و دوم تجمعات شبانه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در شهرک تعاون آغاز می‌شود و مسیر برگزاری آن از میدان شهدای مدافع حرم تا درب هتل آزادگان خواهد بود.

این برنامه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع همچنین با حضور در این برنامه، بر تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید خواهند کرد.

فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر مواضع استکبارستیزانه از دیگر محورهای دویست و نوزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه اعلام شده است.

این تجمع در ادامه هفته سی و دوم تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و شهرک تعاون میزبان این اجتماع خواهد بود.