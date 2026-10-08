  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

دویست و بیست و دومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست و بیست و دومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست و بیست و دومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در قالب هفته سی و دوم تجمعات شبانه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، دویست و بیست و دومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی و دوم تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و مردم کرمانشاه مسیر میدان جمهوری اسلامی تا چهارراه هلال‌احمر را طی خواهند کرد.

برگزاری این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر تداوم این رویکرد در میان مردم کرمانشاه برنامه‌ریزی شده است.

حاضران در این مراسم همچنین با حضور خود بر تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید خواهند کرد و همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارند.

این اجتماع همچنین بستری برای نمایش روحیه استکبارستیزی مردم انقلابی کرمانشاه و تأکید بر حضور و همراهی آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

دویست و بیست و دومین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه سلسله تجمعات شبانه این عنوان و در قالب برنامه‌های هفته سی و دوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6971799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ساینا IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها