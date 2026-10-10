به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌وچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در آغاز هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه، شامگاه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان مرکزی تا چهارراه نوبهار را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از محورهای اصلی این گردهمایی اعلام کرده‌اند.

همچنین خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر مواضع استکبارستیزانه، از دیگر اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع شبانه عنوان شده است.

اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر مواضع و مطالبات اعلام‌شده از سوی برگزارکنندگان تأکید خواهند کرد.