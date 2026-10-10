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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

دویست‌وبیست‌وچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه

دویست‌وبیست‌وچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه

کرمانشاه - دویست‌وبیست‌وچهارمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه شنبه ۱۸ مهرماه با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام مواضع استکبارستیزانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌وچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در آغاز هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه، شامگاه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان مرکزی تا چهارراه نوبهار را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از محورهای اصلی این گردهمایی اعلام کرده‌اند.

همچنین خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر مواضع استکبارستیزانه، از دیگر اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع شبانه عنوان شده است.

اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر مواضع و مطالبات اعلام‌شده از سوی برگزارکنندگان تأکید خواهند کرد.

کد مطلب 6973329

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