به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشراف اطلاعاتی، انجام تحقیقات تخصصی و اجرای اقدامات عملیاتی منسجم، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و محتویات داخل خودروها شدند.

در ادامه این عملیات، ضمن کشف اموال مسروقه، یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد. متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۸ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بستان‌آباد با تأکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در راستای مقابله با سرقت و ارتقای امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال خود، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.