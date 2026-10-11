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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

اعتراف ۲ سارق به ۸ فقره سرقت در بستان‌آباد؛ مالخر هم دستگیر شد

اعتراف ۲ سارق به ۸ فقره سرقت در بستان‌آباد؛ مالخر هم دستگیر شد

بستان آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد از شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و محتویات داخل خودروها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشراف اطلاعاتی، انجام تحقیقات تخصصی و اجرای اقدامات عملیاتی منسجم، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و محتویات داخل خودروها شدند.

در ادامه این عملیات، ضمن کشف اموال مسروقه، یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد. متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۸ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بستان‌آباد با تأکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در راستای مقابله با سرقت و ارتقای امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال خود، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6974347

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