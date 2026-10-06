https://mehrnews.com/x3dg38 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ کد مطلب 6970158 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ توضیحات معاون سیاسی سپاه در رابطه با وضعیت میدان و بلوفهای ترامپ بندرعباس-سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران، آخرین وضعیت آمادگی نیروها و تنگه هرمز را تشریح کرد. دریافت 13 MB کد مطلب 6970158 کپی شد مطالب مرتبط پرتاب موفق ماهواره بر قاصد سپاه در تمامی عرصههای دفاع از نظام گامهای بزرگی برداشته است تسلط سپاه بر ذخایر استراتژیک دنیا/ دشمن الگوی رفتاریاش با ایران را تغییر دهد برچسبها ترامپ سپاه تنگه هرمز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار جوانی
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