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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

توضیحات معاون سیاسی سپاه در رابطه با وضعیت میدان و بلوف‌های ترامپ

توضیحات معاون سیاسی سپاه در رابطه با وضعیت میدان و بلوف‌های ترامپ

بندرعباس-سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران، آخرین وضعیت آمادگی نیروها و تنگه هرمز را تشریح کرد.

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کد مطلب 6970158

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