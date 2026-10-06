به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی شامگاه سه‌شنبه در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: آمارهای واقعی و قابل اتکا، مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف است و برای دستیابی به این مهم، همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل ثبت احوال ضروری است.

وی در ادامه افزود: دستگاه‌های متولی باید با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، زمینه ثبت به‌موقع و دقیق وقایع حیاتی را فراهم کنند تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اطلاعات معتبر و قابل استناد انجام شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی همچنین موضوع جوانی جمعیت را از اولویت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و فراهم کردن بسترهای مناسب اجتماعی و فرهنگی است و باید همه دستگاه‌ها در این مسیر نقش و مسئولیت خود را به‌صورت جدی ایفا کنند.