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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

رستمی: تحقق جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی است

رستمی: تحقق جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی است

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: تحقق جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی شامگاه سه‌شنبه در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: آمارهای واقعی و قابل اتکا، مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف است و برای دستیابی به این مهم، همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل ثبت احوال ضروری است.

وی در ادامه افزود: دستگاه‌های متولی باید با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، زمینه ثبت به‌موقع و دقیق وقایع حیاتی را فراهم کنند تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اطلاعات معتبر و قابل استناد انجام شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی همچنین موضوع جوانی جمعیت را از اولویت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و فراهم کردن بسترهای مناسب اجتماعی و فرهنگی است و باید همه دستگاه‌ها در این مسیر نقش و مسئولیت خود را به‌صورت جدی ایفا کنند.

کد مطلب 6970183

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