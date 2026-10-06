تقلای ترامپ برای بهره برداری از استعفای وزیر نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی ایران و تحولات بازار نفت، تلاش کرد شرایط را به‌گونه‌ای جلوه دهد که گویی فشارهای ناشی از جنگ، ایران را با فروپاشی اقتصادی مواجه کرده است.

ترامپ در اظهاراتی مدعی شد: وزیر نفت مستعفی ایران گفته است که این کشور دیگر نفت، اقتصاد یا چیز دیگری در اختیار ندارد؛ ادعایی که در استعفای وزیر نفت ایران مطرح نشده است.

درحالیکه استعفای وزیر نفت ایران، موضوعی اداری در چارچوب امور دولت بوده که ترامپ تلاش کرده است با منسوب کردن اظهاراتی به وزیر نفت درباره نداشتن نفت و اقتصاد، از این موضوع برای تقویت روایت خود درباره وضعیت ایران بهره‌برداری کند.

ترامپ همچنین مدعی شد که طی دو روز گذشته، میلیون‌ها بشکه نفت بدون هیچ مشکلی از تنگه هرمز عبور کرده است.

وی با اشاره به این موضوع، وضعیت آمریکا را مطلوب و شرایط ایران را نامناسب توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی بر عبور آسان نفت از تنگه هرمز تأکید می‌کند که هم‌زمان می‌کوشد با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی ایران، تصویری از موفقیت سیاست‌های خود در قبال تهران ارائه دهد.

