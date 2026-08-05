به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های استان برای عبور از ناترازی انرژی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در منطقه پردیسان، یکی از اولویت‌های جدی استان قم در حوزه تأمین برق پایدار است و این موضوع با جدیت در سطح ملی دنبال می‌شود.

استاندار قم با بیان اینکه مصرف برق استان قم در زمان اوج به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات می‌رسد، افزود: بر همین اساس، افزایش ظرفیت تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ و ۷۰۰ مگاواتی پردیسان می‌تواند نقش مهمی در تقویت ظرفیت تولید برق استان ایفا کند.

وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی پردیسان گفت: این پروژه در حال حاضر وارد مرحله اجرایی شده و بخشی از عملیات آن با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.

بهنام‌جو ادامه داد: عملیات اجرایی برای احداث حدود ۴۰ تا ۵۰ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه آغاز شده است و در صورت تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز، بخشی از ظرفیت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی تا پایان تابستان وارد مدار خواهد شد.

وی تأمین تجهیزات را یکی از عوامل مؤثر بر سرعت اجرای پروژه دانست و افزود: تلاش می‌شود با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین تجهیزات مورد نیاز بدون وقفه انجام شود تا امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه در زمان پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

استاندار قم درباره پروژه نیروگاه خورشیدی ۷۰۰ مگاواتی پردیسان نیز اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر در مرحله مطالعاتی قرار دارد و بررسی‌های کارشناسی و فنی مربوط به آن در حال انجام است.

وی افزود: تلاش مدیریت استان این است که با تسریع در فرایندهای کارشناسی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، پروژه ۷۰۰ مگاواتی هرچه سریع‌تر از مرحله مطالعاتی عبور کرده و وارد فاز اجرایی شود.

بهنام‌جو با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سفرهای اخیر به تهران تصریح کرد: در نشست‌های تخصصی با مسئولان حوزه انرژی، موضوعات مختلف مرتبط با اجرای پروژه‌های خورشیدی قم مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تأمین تجهیزات، تسریع در صدور مجوزها، اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق و همچنین واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست‌ها بود و هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع موجود در حال انجام است.

استاندار قم تأکید کرد: با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران «ساتبا» و شرکت توانیر، روند تخصیص زمین و تسهیل فرایندهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هماهنگی با این دستگاه‌ها با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران و آغاز سریع‌تر عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام می‌شود.

بهنام‌جو با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک گفت: ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی آنان از الزامات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و مدیریت استان قم با تمام ظرفیت در این مسیر پای کار است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند به تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف استان کمک کند و وابستگی به روش‌های سنتی تولید انرژی را کاهش دهد.

استاندار قم با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه‌ها در شرایط ناترازی انرژی اظهار کرد: بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی پردیسان، نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه برق استان قم خواهد داشت.

بهنام‌جو بیان کرد: پیگیری روند اجرایی پروژه‌ها، رفع موانع اداری و کارشناسی، تأمین زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که برای تحقق اهداف استان در زمینه توسعه انرژی‌های پاک دنبال می‌شود.