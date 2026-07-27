به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر دوشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شاهرود اظهار کرد: استان سمنان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاههای خورشیدی محسوب میشود و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه نقش دولت، تسهیلگری و رفع موانع سرمایهگذاری است، افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع برق، منابع طبیعی، محیطزیست و جهاد کشاورزی، بخش زیادی از موانع پیشروی سرمایهگذاران برطرف شده و ظرفیتهای بلااستفاده برای واگذاری به متقاضیان واقعی در حال آزادسازی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بخش خصوصی را محور توسعه نیروگاههای خورشیدی دانست و توضیح داد: از سرمایهگذاران توانمند این حوزه حمایت میکنیم تا روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان شتاب بیشتری بگیرد.
ایلیات با قدردانی از شرکت طبکلاسیک شاهرود و عوامل اجرایی پروژه نیروگاه سه مگاواتی، این طرح را نمونهای موفق از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای انرژی پاک عنوان کرد و افزود: این نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، میتواند الگویی برای سایر سرمایهگذاران باشد.
وی مدیریت مصرف را مکمل توسعه ظرفیت تولید برق دانست و تصریح کرد: افزایش تولید بهتنهایی برای رفع ناترازی انرژی کافی نیست و اصلاح الگوی مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رعایت دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه در فصل گرم از سوی مردم، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه داشته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به حمایتهای دولت چهاردهم و پیگیریهای استاندار سمنان خاطر نشان کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت انرژی استان با جدیت ادامه خواهد یافت.
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