  1. استانها
  2. سمنان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

«خورشید و سرمایه‌گذاران» نسخه استان سمنان برای عبور از ناترازی برق

«خورشید و سرمایه‌گذاران» نسخه استان سمنان برای عبور از ناترازی برق

شاهرود- معاون عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر ظرفیت کم‌نظیر استان در انرژی خورشیدی گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، راهبرد اصلی کاهش ناترازی انرژی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر دوشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شاهرود اظهار کرد: استان سمنان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش دولت، تسهیل‌گری و رفع موانع سرمایه‌گذاری است، افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع برق، منابع طبیعی، محیط‌زیست و جهاد کشاورزی، بخش زیادی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران برطرف شده و ظرفیت‌های بلااستفاده برای واگذاری به متقاضیان واقعی در حال آزادسازی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بخش خصوصی را محور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و توضیح داد: از سرمایه‌گذاران توانمند این حوزه حمایت می‌کنیم تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شتاب بیشتری بگیرد.

ایلیات با قدردانی از شرکت طب‌کلاسیک شاهرود و عوامل اجرایی پروژه نیروگاه سه مگاواتی، این طرح را نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک عنوان کرد و افزود: این نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند الگویی برای سایر سرمایه‌گذاران باشد.

وی مدیریت مصرف را مکمل توسعه ظرفیت تولید برق دانست و تصریح کرد: افزایش تولید به‌تنهایی برای رفع ناترازی انرژی کافی نیست و اصلاح الگوی مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رعایت دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه در فصل گرم از سوی مردم، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به حمایت‌های دولت چهاردهم و پیگیری‌های استاندار سمنان خاطر نشان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت انرژی استان با جدیت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6901002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها