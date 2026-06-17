استاندار گیلان: روایت درست از تاریخ و هویت گیلان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در نشست با مدیران خبرگزاری‌ های گیلان، با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از تاریخ، هویت و نقش بی‌بدیل گیلان در وقایع انقلاب و دفاع مقدس، گفت: متأسفانه آن‌گونه که شایسته است، روایت درست از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و انقلابی این استان ارائه نشده است.

استاندار گیلان با اشاره به جنگ تحمیلی و حوادث پس از آن افزود: جنگ رمضان حدوداً سه برابر ۱۲ روز جنگ ابتدایی طول کشید و شمار شهدا نیز تقریباً سه برابر شد، اما این روایت ساده هرگز به درستی برای نسل امروز تبیین نشده است.

وی افزود: در آن مقطع، رهبر معظم انقلاب، وزیر دفاع و فرمانده شورای عالی دفاع به شهادت رسیدند و کشور ۱۰ روز بدون فرمانده ارتش، سپاه و وزیر دفاع اداره شد؛ هزینه‌ای که اگر در هر کشوری رخ می‌داد، فروپاشی به همراه داشت، اما ملت ایران با بصیرت ایستادگی کرد.

حق‌شناس با تأکید بر دو جمله کلیدی از رهبر معظم انقلاب درباره جنگ تصریح کرد: ایشان فرمودند «اگر جنگی اتفاق بیفتد، ملت مبعوث می‌شود» و «این دفعه جنگ منطقی ای است»؛ این دو جمله، میراث راهبردی دفاع مقدس برای امروز و فردای کشور است.

روایت نادرست از جنگ؛ آسیب‌های جبران‌ناپذیر

وی با انتقاد از روایت‌های سطحی و حاشیه‌پردازی‌ها گفت: در سال‌های پس از جنگ، مدام این سؤال مطرح می‌شد که «چرا قطعنامه را زود نپذیرفتید؟» و روایت درست از ضرورت مقاومت، در انبوه شبهات گم شد.

استاندار گیلان تأکید کرد: رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی باید به جای پرداختن به حواشی، نقاط قوت، ایثارگری‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس را روایت کنند؛ چراکه اگر امروز نیز جنگی رخ دهد و روایت درست نداشته باشیم، هزینه‌ها چند برابر خواهد شد.

گیلان؛ مهد تشیع، شجاعت و تمدن کهن

حق‌شناس با اشاره به نقش پررنگ و کمتر دیده‌شده گیلان در تاریخ ایران و تشیع، تصریح کرد: رنگ سبز، نماد علویان، ریشه در گیلان دارد و این استان سهمی بزرگ در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) داشته است.

وی با بیان اینکه در دوران غیبت صغرا، آل‌بویه از دیار گیلان برخاست و تا بغداد پیش رفت، افزود: سه برادر دیلمی با هوشمندی، خلافت عباسی را حفظ کردند، اما غدیر و عاشورا را به رسمیت شناختند؛ این روایت افتخارآمیز، کمتر برای مردم بازگو شده است.

استاندار گیلان با اشاره به شخصیت‌های شاخص استان گفت: آستانه اشرفیه مدفن سیدجلال‌الدین اشرف برادر امام رضا(ع) است و سردارانی چون سالار دیلمی، شیخ زاهدی گیلانی و خاندان‌های فقیه در این خطه، ریشه‌های عمیق تشیع را در گیلان مستحکم کرده‌اند.

مشروطه و انقلاب؛ نقش فراموش‌شده گیلانیان

حق‌شناس با اشاره به نقش کلیدی گیلان در جنبش مشروطه ادامه داد: استبداد صغیر از رشت پایان یافت، اما نام بزرگان گیلان نظیر سپندار تنکابنی و میرزا خلیل ارفع کمتر از ستارخان و باقرخان در تاریخ مطرح شده است.

وی با تأکید بر جایگاه گیلان در انقلاب اسلامی افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز فرماندهان و مدیران گیلانی نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات کشور داشتند، اما متأسفانه این روایت‌ها به درستی منتقل نشده است.

گیلان؛ پیشگام در علم و تمدن

استاندار گیلان با اشاره به کشف جمجمه‌ هایی در گیلان که نشان از عمل‌های جراحی پیچیده در ۱۲۰۰ سال پیش دارد، گفت: این استان فقط مهد شجاعت و دینداری نیست، بلکه پیشگام علم و تمدن در تاریخ ایران بوده است.

لزوم تبیین ارزش‌ها؛ بازگشت به قرآن و نهج‌البلاغه

حق‌شناس با انتقاد از غفلت از قرآن و نهج‌البلاغه در میان دانشجویان و نسل جوان تصریح کرد: دانشجویان قبل از انقلاب مسلط به قرآن و نهج‌البلاغه بودند، اما امروز کمتر کسی حتی یک دوره تفسیر المیزان یا جوادی‌آملی را کامل خوانده است.

وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی عمیق یعنی بازگشت به این منابع اصیل، گفت: ما بیش از اندازه سیاسی‌زدگی را رواج داده‌ایم، در حالی که تبیین درست ارزش‌های انقلاب، نیازمند روایت‌های ژرف و مستند است.

اقتصاد مقاومتی؛ ضرورت همگرایی با کشورهای منطقه

استاندار گیلان با اشاره به فلسفه شکل‌گیری اتحادیه اروپا پس از جنگ‌های جهانی، گفت: برای جلوگیری از جنگ، باید منافع مشترک اقتصادی تعریف کرد، همان‌طور که اروپا با برداشتن مرزها و یکپارچه‌سازی پول و پاسپورت، صلح را نهادینه کرد.

وی با اشاره به سفر هیئت‌های اقتصادی به عراق گفت: در شهر حمیران عراق، ۱۷ هزار متر سوله تولیدی توسط سرمایه‌گذاران ایرانی در حال احداث است و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری‌های فرامرزی است.

حق‌شناس تأکید کرد: باید روابط اقتصادی با همسایگان را از حالت مصرفی به تولیدی و پایدار تبدیل کنیم تا منافع مشترک، مانع از بروز تنش‌های آینده شود.

استانداری گیلان؛ حافظ روایت‌ها و هویت‌ها

استاندار گیلان در پایان با اشاره به وظایف استانداری در حفظ هویت تاریخی و تمدنی استان، خاطرنشان کرد: نقش گیلان در تاریخ اسلام، انقلاب و دفاع مقدس، یک گنج تمام‌نشدنی است که باید با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و پژوهشی، برای نسل امروز و فردا بازخوانی شود.

وی افزود: روایت درست از تاریخ، جنگ، هویت و تمدن، نه فقط یک وظیفه فرهنگی که یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور است و امیدوارم رسانه‌های استان در این مسیر، پیشگام و همراه باشند.