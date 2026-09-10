یمن: پاسخ به تجاوز سعودی تا توقف آن ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانه‌ای اعلام کرد که ادامه تجاوز عربستان به یمن، واکنش به آن را تا زمان توقف تجاوز ضروری می‌سازد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: نیروهای مسلح یمن متعهد به دفاع از حاکمیت کشور، حفاظت از شهروندان و هدف قرار دادن منابع حمله مطابق با قوانین بین‌المللی هستند.

وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد: افزایش تحرکات نظامی رژیم سعودی در خاک یمن طی چند وقت اخیر، واکنش نیروهای مسلح به آن را ضروری ساخته است. ناله و فریادهای مداوم رژیم سعودی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مداومش علیه مردم یمن است که آخرین آنها صدها حمله هوایی بوده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: یمن هیچگاه منبع تهدید نبوده و نخواهد بود. این کشور به دنبال ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل بوده و آماده است تا بخشی از سیستم امنیتی منطقه باشد.

وزارت امور خارجه یمن خاطرنشان کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که روند وقایع را به طور عینی بررسی کرده و رژیم سعودی را به توقف هدف قرار دادن یمن، نقض حاکمیت آن و غارت اموال و منابعش مجبور کند.