حضور تیم کشتی آزاد نوجوانان همدان در لیگ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی آزاد نوجوانان استان همدان به منظور شرکت در مسابقات لیگ کشور راهی ایلام خواهد شد تا با حریفان خود به رقابت بپردازد.

بر اساس برنامه اعلام شده این مسابقات روز پنجشنبه، ۱۶ مهرماه به میزبانی استان ایلام برگزار می‌شود و کشتی‌گیران نوجوان همدانی در این مرحله از لیگ به مصاف تیم‌های بوشهر، ایلام و چهارمحال و بختیاری خواهند رفت.

در کادر فنی این تیم «جلال لطیفی» به عنوان سرمربی هدایت تیم را بر عهده دارد و یوسف گودرزی به همراه صمد سجادفر به عنوان مربی تیم کشتی نوجوانان همدان را همراهی می‌کنند. همچنین پرویز عنبریان سرپرستی کاروان کشتی آزاد نوجوانان استان همدان را در این دوره از رقابت‌ها بر عهده خواهد داشت.

امید است کشتی‌گیران نوجوان استان همدان با تکیه بر دانش فنی کادر مربیان خود عملکرد درخشانی در این مسابقات داشته باشند.