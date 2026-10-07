به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی با اشاره به گستردگی خراسان جنوبی و پراکندگی جمعیت روستایی استان، اظهار کرد: حدود ۴۶ درصد جمعیت خراسان جنوبی در روستاها سکونت دارند، در حالی که میانگین جمعیت روستایی کشور حدود ۲۶ درصد است و این موضوع، مأموریت‌های مجموعه دامپزشکی را سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: با وجود وسعت زیاد استان و محدودیت امکانات، پزشکان و کارکنان اداره‌کل دامپزشکی در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده‌اند و خدمات قابل توجهی در حوزه سلامت دام و تأمین امنیت غذایی ارائه می‌دهند.

تکمیل ساختمان دامپزشکی در دستور کار

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه نیمه‌تمام ساختمان اداره‌کل دامپزشکی استان گفت: این پروژه چندین سال معطل مانده بود که سال گذشته برای آن اعتبار تزریق شد و حمایت لازم برای تکمیل آن ادامه خواهد داشت.

هاشمی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تکمیل این پروژه، دغدغه مجموعه دامپزشکی در زمینه فضای فیزیکی برطرف شود.

وی همچنین درباره کمبود خودرو در اداره‌کل دامپزشکی اظهار کرد: این موضوع نیز مورد توجه مدیریت استان قرار دارد و در سال جاری برای تأمین وسیله نقلیه مناسب این مجموعه اقدام خواهیم کرد تا بخشی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

سلامت سفره مردم از مسیر دامپزشکی می‌گذرد

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش دامپزشکی در سلامت عمومی جامعه گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه در گمنامی انجام می‌شود، در حالی که سلامت دام، سلامت انسان و تأمین غذای سالم ارتباط مستقیمی با عملکرد دامپزشکی دارد.

هاشمی بیان کرد: اگر امروز مردم از غذای سالم و باکیفیت در سفره خود برخوردار هستند، بخشی از آن حاصل نظارت‌های مستمر و دقیق نیروهای دامپزشکی است.

وی با اشاره به تأمین مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ مورد نیاز استان افزود: حتی در مقاطعی بخشی از نیاز استان‌های همجوار نیز توسط تولیدکنندگان خراسان جنوبی تأمین شده که این روند با نظارت مجموعه دامپزشکی انجام گرفته است.

تأکید بر جلوگیری از ورود دام آلوده

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مرز طولانی استان با افغانستان گفت: در واردات دام از کشور افغانستان باید تأییدیه دامپزشکی وجود داشته باشد و نمی‌توان اجازه داد دام آلوده وارد استان شود و سپس برای مقابله با بیماری هزینه و انرژی صرف کنیم.

هاشمی با تأکید بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی به دامداران گفت: مراقبت و پیشگیری از بیماری‌های دامی باید جدی گرفته شود، چراکه شیوع بیماری‌هایی مانند تب برفکی می‌تواند سرمایه چندین‌ساله یک دامدار را از بین ببرد.

وی افزود: در حوزه طیور نیز باید با آموزش و مراقبت از شیوع بیماری‌های حاد جلوگیری کرد؛ چراکه در صورت شیوع بیماری، ممکن است ناچار به امحای محصولات و تحمل خسارت‌های سنگین شویم.

استاندار: حمایت از تولیدکنندگان وظیفه ماست

هاشمی با قدردانی از تولیدکنندگان استان اظهار کرد: تولیدکنندگان خراسان جنوبی در مقاطعی که استان به کمک نیاز داشت، در کنار مجموعه مدیریت استان بودند و ما نیز خود را مکلف به حمایت از تولید می‌دانیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تسهیلاتی استان گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته در استفاده از منابع تبصره ۱۸ جزو استان‌های موفق بود و از محل سفر رئیس‌جمهور نیز اعتبارات قابل توجهی برای بخش‌های مختلف اختصاص یافته است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در حوزه عمرانی بیش از ۱۴۰ درصد اعتبارات سفر رئیس‌جمهور محقق شده و در بخش تسهیلات نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی در نظر گرفته شده است.

پیگیری سختی کار دامپزشکان و ناظران شرعی

هاشمی با اشاره به فعالیت ناظران شرعی در کشتارگاه‌ها گفت: این افراد نیز در شرایط دشوار و در ساعات ابتدایی بامداد در کشتارگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و باید موضوع سختی کار آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: موضوع سختی کار نیروهای مرتبط با دامپزشکی را به‌طور جدی پیگیری و مکاتبات لازم را انجام خواهیم داد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از پیگیری مطالبات دامپزشکی در سطح ملی خبر داد و گفت: جلسه‌ای برای جمع‌بندی دغدغه‌های این مجموعه برگزار می‌شود و در موضوعاتی که نیازمند پیگیری ملی است، از ظرفیت نمایندگان استان، به‌ویژه سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، استفاده خواهیم کرد.

هاشمی در پایان از فرمانداران شهرستان‌ها خواست حمایت از مجموعه دامپزشکی را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد توجه قرار دهند.