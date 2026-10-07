خلع ید پیمانکار «پروژه کبابیان» همدان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به ابلاغ خلع ید و فسخ قرارداد پروژه کبابیان، اظهار کرد: این اقدام تغییری در عزم مدیریت شهری برای تکمیل پروژه ایجاد نمی‌کند و روند اجرایی آن با قدرت پیگیری خواهد شد.

وی با انتقاد از فرآیند انتخاب پیمانکار در این پروژه بیان کرد: شرایط امروز نتیجه هشدارهای کارشناسی بود که در زمان انتخاب پیمانکار و شروع پروژه نادیده گرفته شد و انتظار می‌رود در گام‌های بعدی فرایندهای قانونی با دقت و حساسیت بیشتری سپری شود.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و پیمانکاران بومی در پروژه‌های شهری افزود: بهره‌گیری از توان بومی نه‌ تنها به رونق اشتغال کمک می‌کند بلکه ثمرات آن به طور مستقیم به توسعه و ارتقای شهر بازمی‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه مخزن آب پارک مردم پرداخت و با ابراز نگرانی نسبت به کاهش سرانه فضای سبز ادامه داد: پارک مردم ارزشمندترین فضای سبز شهر همدان است و هرگونه تغییر کاربری باید با حساسیت بالا انجام شود.

حیدری افزود: احداث مخزن آب این پارک پس از یک‌سال به پایان رسیده اما بلاتکلیفی آن و ابهام در ساخت یا عدم ساخت طبقه فوقانی چهره نامطلوبی به این فضای سبز داده است.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: نباید به بهانه اجرای پروژه‌های عمرانی فضای سبز را با سازه‌های ناهمگن از بین برد.

وی در ادامه با ارائه آماری از طرح پارک حاشیه‌ای که از ابتدای شهریورماه اجرایی شده است، گفت: براساس آمارها ظرفیت پارک خودروها از یک هزار و ۵۳۰ فضا به ۲ هزار و ۲۰۰ فضا افزایش یافته و میانگین زمان توقف خودروها نیز از ۱۶۰ دقیقه به حدود ۸۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

حیدری با بیان اینکه استقبال شهروندان از طرح پارک حاشیه ای بدون نیاز به اعمال جریمه نشان‌دهنده اثربخشی آن است، خاطرنشان کرد: این استقبال عمومی ضرورت پیشبرد هرچه جدی‌تر طرح را از سوی شهرداری دوچندان می‌کند.