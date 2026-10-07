حجت الاسلام قمی: سخن گفتن از یوم الله ۷ اکتبر را متوقف نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی با گرامیداشت هفتم اکتبر سالروز عملیات طوفان الاقصی نوشت: سخن گفتن از یوم الله ۷ اکتبر را متوقف نخواهیم کرد. سایه سنگین هراس آن هم، رژیم صهیونی را رها نمی کند. دست و پا می زنند تا «کوزه هزار تکه عمرشان» را با خون ریزی و در جبهه هشتم (دروغ ها و روایت سازی های رسانه ای) بند بزنند؛ اما بیشتر در باتلاق نابودی فرو می روند.

سلام و درود خدا به شهید یحیی سنوار و پشتیبانان و مجاهدانش در طوفان الاقصی که فرمود «صلح و مذاکره ای در کار نیست؛ یا پیروز می شویم یا کربلا رخ می دهد».