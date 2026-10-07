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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

کشف مشک سوختی ماری‌شکل حاوی ۳۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

کشف مشک سوختی ماری‌شکل حاوی ۳۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

بندرعباس- فرمانده دریابانی بندرعباس از کشف یک مشک سوختی ماری‌شکل حاوی ۳۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان عملیات دریابانی، یک مشک سوختی ماری‌شکل که برای نگهداری و جابه‌جایی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و کشف شد. این مشک حاوی ۳۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق بود.

فرمانده دریابانی بندرعباس ارزش سوخت کشف‌شده را ۷۴ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: محموله برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است.

وی تأکید کرد: دریابانی با اجرای مأموریت‌های کنترلی و عملیاتی، مقابله با قاچاق سوخت و حفاظت از منابع ملی را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6971120

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