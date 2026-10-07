به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان عملیات دریابانی، یک مشک سوختی ماری‌شکل که برای نگهداری و جابه‌جایی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و کشف شد. این مشک حاوی ۳۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق بود.

فرمانده دریابانی بندرعباس ارزش سوخت کشف‌شده را ۷۴ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: محموله برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است.

وی تأکید کرد: دریابانی با اجرای مأموریت‌های کنترلی و عملیاتی، مقابله با قاچاق سوخت و حفاظت از منابع ملی را با جدیت دنبال می‌کند.