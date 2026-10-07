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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

لاوروف: روسیه مقصر تسلیم آمریکا در برابر فشارهای اروپا نیست

لاوروف: روسیه مقصر تسلیم آمریکا در برابر فشارهای اروپا نیست

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: روسیه مقصر تسلیم شدن آمریکا در برابر فشارهای اروپا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا در قبال احیای نازیسم در شماری از کشورها، رویکردی سهل‌ انگارانه ای در پیش گرفته است.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه در نشست شورای وزرای خارجه کشورهای مشترک المنافع (CIS) ارزیابی خود را درباره مسئله اوکراین ارائه داد و از درک لزوم پرداختن به علت اصلی این بحران قدردانی کرد.

سرگئی لاوروف، سپس افزود: آمریکا مواضع و استدلال‌ های روسیه درباره نشست سه‌ جانبه اوکراین را درک کرده و مورد توجه قرار داده است. روسیه مقصر تسلیم شدن آمریکا در برابر فشارهای اروپا نیست؛ اروپایی که با افتخار از دفن چارچوب انکوریج (نشست ترامپ و پوتین در انکوریج واقع در آلاسکا) سخن گفت.

کد مطلب 6971099

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