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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر

پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر

زاهدان- پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر در یکی از روستاهای اطراف شهر زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6971112

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