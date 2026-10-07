https://mehrnews.com/x3dgrC ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کد مطلب 6971112 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر زاهدان- پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر در یکی از روستاهای اطراف شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6971112 کپی شد مطالب مرتبط رئیس پلیس فتا سیستانوبلوچستان: برای خرید اینترنتی بیعانه پرداخت نکنید توزیع ۳۵۰ بسته تحصیلی در مناطق عشایری و روستایی «مهرستان» بهره برداری از ۴۲۰۰ واحد مسکونی در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان سال شهید «سجاد باتقوا»؛فرزندی که عصای دست پدر و مایه افتخار وطن شد هلاکت تروریست مهاجم در پی واکنش مقتدرانه پلیس گلشن اجتماعات زاهدانی ها به ۲۲۱ شب رسید افتتاح و اجرای ۱۰۷۰ پروژه بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در روز عشایر برچسبها درختکاری عشایر فضای سبز سیستان و بلوچستان
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