داداشی: هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد سامانه بارشی از اوایل وقت شنبه در خراسان شمالی فعال می‌شود و نوع مخاطره آن وزش باد لحظه‌ای شدید، در ارتفاعات مه، بارش باران و در بعضی ساعت‌ها رگبارباران و رعدوبرق است.

وی در ادامه افزود: منطقه اثر این سامانه روز شنبه همه مناطق استان به‌ویژه در مناطق شرق، جنوب شرق و جنوب غرب و روز یکشنبه همه مناطق استان به‌ویژه در مناطق نیمه شرقی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: زمان پایان این سامانه اوایل شب یکشنبه ۱۹ مهرماه است و اثر مخاطرات آن شامل کاهش دید، احتمال آسیب ناشی از صاعقه، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت است.

داداشی بیان کرد: توصیه‌های لازم در این زمینه شامل احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئن، عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و لایروبی کانال‌ها و آبروهاست.