تأکید مطیعی بر نقش عشایر در استمرار تقویت تولید و امیدآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان امور عشایری استان سمنان در دفتر خود، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در حال حاضر که در جنگ قرار داریم، دولت نیز با مشکلات فراوانی از محاصره دریایی و هوایی گرفته تا مسائل اقتصادی، فروش نفت و مشکلات مختلف مواجه است.

وی افزود: در چنین شرایطی، استمرار تولید و فعالیت اقشار مختلف جامعه، از جمله عشایر، به پیشرفت و تحرک کشور کمک می‌کند.

استمرار تولید؛ پاسخی به جنگ نرم دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای دشمن بیان کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، در عرصه جنگ نرم به دنبال ایجاد نارضایتی و اختلاف میان مردم و مسئولان است.

مطیعی ادامه داد: هر اقدامی که موجب دلگرمی مردم، استمرار تولید و افزایش امید در جامعه شود، در واقع مقابله با این نقشه دشمن است.

وی با اشاره به حضور و استقامت مردم در شرایط دشوار کشور گفت: همین حضور و تاب‌آوری مردم موجب دلگرمی مسئولان و نیروهای مدافع کشور می‌شود و استمرار این همراهی، زمینه‌ساز عبور از مشکلات و رسیدن به پیروزی خواهد بود.

تأمین کالاهای اساسی؛ نقطه قوت کشور

امام جمعه سمنان با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی در شرایط کنونی افزود: اینکه امروز با وجود همه مشکلات، کالاهای مورد نیاز مردم در بازار و فروشگاه‌ها وجود دارد و مردم با کمبود جدی مواجه نیستند، نعمتی بزرگ و نقطه قوت مهمی است.

وی تصریح کرد: صرف داشتن قدرت خرید، بدون وجود کالا و نیازهای اساسی، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و در صورت نبود کالا، شرایط دشوارتر خواهد شد.

مطیعی همچنین به تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع معیشت و امید مردم اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جلسه هفت ساعته با رئیس‌جمهور، موضوع معیشت مردم را پیگیری کرده‌اند و در موارد مختلف نیز بر کمک به مردم و ایجاد امید در جامعه تأکید داشته‌اند.

تولید عشایر؛ کمک به اقتصاد و دولت

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به نقش ویژه عشایر در استمرار تولید اظهار کرد: فعالیت‌ها و تولیدات عشایر، علاوه بر کمک به معیشت جامعه، در حقیقت کمک به دولت و نظام و موجب افزایش تحرک و موفقیت کشور است.

مطیعی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت عشایر و دیگر بخش‌های تولیدی و اقتصادی باعث می‌شود فعالان این عرصه‌ها نیز دلگرم و امیدوار بمانند و با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.