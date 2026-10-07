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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

روح‌الامین: هنر می‌تواند فهم انسان امروز از مهدویت را عمیق‌تر کند

روح‌الامین: هنر می‌تواند فهم انسان امروز از مهدویت را عمیق‌تر کند

قم- نقاش و هنرمند عرصه هنرهای دینی با اشاره به دغدغه هنرمندان برای تبیین حضور امام زمان(عج) در زندگی انسان امروز گفت: هنر می‌تواند زمینه تصور و درک بهتر مفاهیم مهدوی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از هنرمندان با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، بر ضرورت توجه به چگونگی بازنمایی مفاهیم مهدوی در هنر و نزدیک شدن به تصویری از حضور حضرت ولی‌عصر(عج) در زندگی انسان امروز تأکید کرد.

این نقاش و هنرمند عرصه هنرهای دینی با اشاره به برخی آثار اخیر خود، از جمله آثاری با موضوع امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، درباره دغدغه‌های هنرمندان این حوزه سخن گفت.

وی یکی از دغدغه‌های مهم هنرمندان عرصه هنر دینی را تلاش برای نزدیک شدن به تصویری از زندگی و حضور امام زمان(عج) در زندگی انسان امروز دانست و گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که می‌تواند در مسیر تولید آثار هنری با محوریت مهدویت مورد توجه قرار گیرد.

روح‌الامین با تأکید بر ظرفیت هنر در پرداختن به مفاهیم مهدوی افزود: هنر می‌تواند زمینه‌ای برای تصور و درک بهتر این مفاهیم فراهم کند و از این مسیر، امکان مواجهه هنری با موضوع مهدویت را برای مخاطب فراهم آورد.

این دیدار با حضور جمعی از هنرمندان عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد و هنرمندان حاضر درباره ظرفیت‌های هنر در تبیین معارف مهدوی و پرداختن به موضوعات مرتبط با فرهنگ انتظار دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

کد مطلب 6971025

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